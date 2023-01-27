Теперь век простоят

Мост из композитных материалов, впервые построенный в Санкт-Петербурге в 2020 году. Скоро такие появятся и в Свердловской области. Фото: krti.gov.spb.ru / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга

В Свердловской области начали строить мосты с использованием высокотехнологичных композитных материалов. Новую технологию включили в региональную программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Путепроводы из композитных материалов позволят обеспечить транспортную доступность сел и деревень – они прочные и долгостойкие, при этом гораздо дешевле традиционных железобетонных. «ОГ» узнала, в каких муниципалитетах работы уже начались.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минтрансу проработать вопрос по использованию высокотехнологичных материалов в мостостроительстве во время традиционной пресс-конференции в январе прошлого года. Задание главы региона было выполнено.

– Автодорожный институт подсчитал, что даже при отсутствии у нас в регионе соответствующего производства стоимость моста с композитными элементами будет ниже, чем с традиционными железобетонными, – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. – Мы готовы построить по новой технологии пешеходный, совмещенный и автомобильный мосты. Речь идет об автомобильном мосте на улице Ленина в Нижних Сергах, о подвесном мосте в селе Чусовом, а также о мосте в мансийском поселке Ушма через реку Лозьву.

Специально для этих переправ была спроектирована конструкция цельнокомпозитного пролетного строения, что позволяет ускорить процесс сборки. Официальный срок сдачи всех трех переправ намечен на следующую весну, но подрядчики обещают сдать их досрочно – до конца этого года.

О новой технологии Композитные материалы представляют собой тонкие синтетические армирующие волокна, прочно связанные между собой. По сравнению с традиционными железобетоном и металлом, композитные материалы более легкие, но при этом имеют более высокую прочность. Мостовые сооружения из них устойчивы к коррозии и агрессивным средам, перепадам температур. Реальный срок службы композитного моста составляет более 100 лет. Сегодня в России насчитывается более 42 тысяч мостов и путепроводов из композитных материалов общей протяженностью 2,1 млн погонных метров.

Вклад в будущее

В Нижних Сергах работы начались две недели назад. Здесь реконструируется автомобильно-пешеходный мост через реку Заставку в районе улиц Ленина и Жукова, пострадавший от сильного паводка в 2020 году. Новому мосту капризы реки будут нестрашны. Длина моста составит 9,6 метра, ширина — 14,9 метра. Стоимость работ – 155,7 млн рублей. В настоящее время их исполнитель – компания из Екатеринбурга – завезла оборудование и технику, поставила строительные вагончики. Сейчас она занимается организацией объезда транспорта. Как ожидается, схема объезда будет готова через неделю, после чего начнутся основные работы.

– Очень рады, что наш муниципалитет оказался в числе первых. Заявленный срок службы путепровода – сто лет – звучит вдохновляюще. Это наш вклад в будущее города. Важно, что мост не потребует эксплуатационных и ремонтных затрат в ближайшие годы, что позволит экономить бюджетные средства, – рассказал «ОГ» глава Нижнесергинского городского поселения Андрей Чекасин.

На смену дереву

Новый мост из композитов появится в селе Чусовом Шалинского ГО через реку Чусовую. Старая подвесная пешеходная переправа, которая связывала две части населенного пункта, была построена еще в первые послевоенные годы и требовала серьезного капитального ремонта. В итоге для муниципалитета было найдено альтернативное решение. На проектирование и строительство современной переправы из областного бюджета было выделено 165 миллионов рублей. Сейчас подрядчик устанавливает опоры будущего моста, завозит грунты.

– Конструкция будет легкой, но при этом надежной. По мосту смогут проехать машины скорой помощи грузоподъемностью до 3,5 тонны. Это позволит решить проблему транспортной доступности правобережной части села, где располагаются 69 дворов, – пояснил глава городского округа Алексей Богатырёв.

Подарок для манси

Еще один мост из композитных материалов построят в поселке Ушма (Ивдельский городской округ).

– Проект стоимостью 11,4 млн рублей подготовлен, контракт с подрядчиком заключен. Как только позволят погодные условия, начнется стройка. Длина моста составляет 69 метров, ширина пешеходной части – 3,5 метра. Также проектом предусмотрена полоса для движения негрузового транспорта, – рассказала Вера Березикова, временно исполняющая обязанности начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации округа.

Поселок Ушма располагается в 120 километрах от Ивделя, на реке Лозьве. В населенном пункте проживают около 30 представителей малочисленного северного народа – манси.

Раньше правый и левый берега реки соединял подвесной мост, по которому жители поселка могли беспрепятственно передвигаться, но шесть лет назад из-за сильного обветшания он рухнул. С тех пор местное население связывалось друг с другом только по воде.

В 2019 году в Ушме произошла трагедия: перевернувшись в лодке на реке, погибла семья манси из пяти человек – муж с женой и трое детей. Других происшествий не было, но вода до сих пор остается единственной транспортной артерией для сельчан.

На проблему отсутствия моста в поселке обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Манси – наше сокровище. Добрый, целомудренный, чистый народ. Очень важна его поддержка и, прежде всего, инфраструктурная. В Ушме не хватает моста, и вопрос с его строительством взят под личный контроль», – написала она на своем официальном сайте. В этом году мост в Ушме наконец-то появится.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – В Свердловской области не меньше 400 тысяч человек живут в отдаленных небольших городах, деревнях и селах, которым для связи с «большой землей» нужен хороший автомобильный мост. Мы этим вопросом активно занимаемся: ежегодно не меньше 15 мостов реконструируем и переделываем из деревянных в капитальные. Посмотрели, как реализуются проекты по строительству мостов, в том числе малых, из современных материалов в других регионах. Будем реализовывать этот опыт и у нас. И займемся формированием региональной производственной базы для выпуска композитных материалов.