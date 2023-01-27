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Общество
27 января 2023, 13:22

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактический рейд по нарушениям в сфере миграции

  Марина Сапожникова
Рейд по проверке мигрантов

Полиция провела профилактический рейд. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции проверили торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе.

В рейде участвовали различные подразделения ГУ МВД России по Свердловской области и городского Управления МВД. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения “Гром”.

В ходе профилактического мероприятия было проверено 112 иностранных граждан. Выявлено 20 мигрантов, которые допустили нарушение миграционного режима, составлены административные протоколы. 18 человек привлечены за другие нарушения, в частности за употребление алкоголя в общественном месте, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. 

Также сотрудниками ГИБДД выявлены нарушения правил дорожного движения, в том числе 10 фактов управления транспортными средствами с тонировкой, которая не соответствует требованиям законодательства. Профилактические мероприятия в сфере миграции на территории Екатеринбурга будут продолжены.   

Ранее сообщалось о том, что полиция устроила массовую проверку мигрантов в районе логопарка "Кольцово".

Областная газета Свердловской области

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