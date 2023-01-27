День рождения Людмилы Бабушкиной

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 27 января, день рождения отмечает председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА.

Поздравление ей направили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО:

«Уважаемая Людмила Валентиновна!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Последовательный и целеустремленный руководитель, отличающийся высоким личным авторитетом, государственным подходом к делу. Вы конструктивно и своевременно решаете поставленные задачи. Значим Ваш вклад в законодательное обеспечение социально-экономического развития Свердловской области, эффективную реализацию ее потенциала.

Уверена, что Ваш плодотворный труд на ответственном посту будет и в дальнейшем способствовать повышению уровня жизни людей, укреплению российской государственности.

Желаю Вам здоровья, благополучия и новых достижений.

С уважением, В.И. Матвиенко».

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав ВОЛОДИН:

«Уважаемая Людмила Валентиновна! Поздравляю Вас с днем рождения! Законодательно обеспечивая решение задач социально-экономического развития Свердловской области, Вы многое делаете для улучшения жизни людей. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!»

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ:

«Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Высокий профессионализм, богатый опыт работы и компетентность лежат в основе Вашей плодотворной деятельности на ответственном посту. От всей души желаю Вам всего доброго, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной и плодотворной работы на благо Свердловской области!»

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Людмила Валентиновна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Благодарю Вас за большой личный вклад в совершенствование регионального законодательства, социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни уральцев. Внимание к насущным проблемам людей, открытость, коммуникабельность, умение выстроить конструктивный диалог с любыми политическими институтами, партиями, общественными объединениями снискали Вам заслуженный авторитет коллег, искреннее уважение жителей региона. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, новых успехов в работе и всего самого доброго!»

Также Людмилу БАБУШКИНУ поздравляют:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Искренне поздравляю Людмилу Валентиновну с днем рождения! Желаю сил и здоровья, чтобы всегда и везде успевать, всем помогать и являться примером организованности, умения собрать в одном зале людей разных партий и даже взглядов – и проголосовать дружно в интересах общества! Желаю больше слов благодарности в Ваш адрес и процветания нашей области. Желаю, чтобы оставалось время на Ваше удивительное гостеприимство, на восхищение картинами и цветами, на ощущение тепла и света, доброты и красоты, на веру в завтра!

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена КЛИМЕНКО:

– Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите самые искренние поздравления от Избирательной комиссии Свердловской области и от меня лично.

Ваши профессионализм, целеустремленность, вдумчивый и системный подход при решении важнейших для региона задач сочетаются с искренностью, сердечностью и вниманием к людям. Мы ценим преданность избирателям, заботу о жителях Свердловской области и реальные дела во благо наших земляков. Ваша деятельность – всегда на высочайшем уровне. Ваш пример вдохновляет, придает сил.

В этот праздничный день желаем успехов, реализации самых амбициозных планов, счастья и крепкого здоровья!

Глава администрации города Макеевка (Донецкая Народная Республика) Владислав КЛЮЧАРОВ:

«Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в день Вашего рождения!– говорится в поздравлении главы администрации города Макеевка Владислава Ключарова.– Ваш профессионализм, опыт и знания, высокая личная ответственность, компетентность и преданность делу способствуют поддержанию порядка в Свердловской области. Искренне желаю Вам реализации намеченных планов и свершений, счастья, добра, крепкого здоровья, стабильности и мира! Пусть доверие и поддержка населения помогают Вам в делах, благодаря которым люди будут чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне!»