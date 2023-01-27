Свердловская полиция подвела итоги работы за 2022 год

Совещание, на котором подводились итоги, провел начальник регионального главка полиции Александр Мешков. Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой ГУ МВД России по Свердловской области

Главное управление МВД России по Свердловской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и предотвращению правонарушений в 2022 году. Тенденция к снижению регистрируемой преступности сохранялась на протяжении всех 12 месяцев.

Совещание, на котором подводились итоги, провел начальник регионального главка полиции Александр Мешков. В мероприятии приняли участие все руководители территориальных ОВД и структурных подразделений главного управления, представители транспортной полиции, УрЮИ, Совета ветеранов и Общественного совета.

После торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся сотрудников полиции с подробным докладом об итогах работы МВД выступил начальник штаба полковник Станислав Каргаев. По его словам, в прошлом году на территории региона прошло более 9 тыс. мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняли участие более 6 млн человек. К охране общественного порядка привлекались 66,5 тыс. полицейских.

Также он сообщил, что в 2022 году сохранилась тенденция к снижению регистрируемой преступности. За год на учет было поставлено около 52 тыс. уголовно наказуемых деяний. Количество особо тяжких преступлений снизилось на 6,2 %, тяжких — на 10,6 %, небольшой и средней тяжести — на 2,7 % и на 4,7 % соответственно. Число погибших в результате преступных действий уменьшилось на 26,7 %.

Кроме того, в целом по региону Госавтоинспекции удалось добиться снижения показателей аварийности, однако в ряде муниципалитетов количество ДТП все еще остается высоким. Речь идет об Алапаевске, Нижнем Тагиле, Тугулыме, Шале, Сысерти, Березовском, Богдановиче, Верхней Салде, Ирбите, Кушве, Новой Ляле, Качканаре, Туринске и Ревде.

По количеству регистрируемых преступлений Свердловская область занимает 8 место среди всех субъектов РФ. Уровень преступности на 100 тыс. жителей на Среднем Урале остается одним из самых низких среди крупнейших регионов страны.

Всего в 2022 году полицейскими было расследовано 30 358 преступлений. В частности, было раскрыто 1 337 краж с банковских счетов, ликвидировано 15 наркопритонов, 7 нарколабораторий, изъято 113 кг различных видов наркотических веществ.

Отдельное внимание было уделено статистике по противодействию преступлениям в сфере IT, так как в прошлом году на них приходится четверть от общего количества зарегистрированных противоправных актов. Каждый пятый пострадавший от мошенников — пенсионер.

"Начальник главка заслушал ряд руководителей территориальных ОВД и структурных подразделений ГУ, где имеются упущения в работе. Несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, им установлен конкретный срок для устранения недостатков в оперативно-служебной деятельности. Завершая коллегию, генерал Мешков довел до участников совещания приоритетные направления в работе на 2023 год. Среди них — активизация профилактики мошенничества, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, экстремизма, коррупции. Дополнительные меры рекомендовано предпринять по укомплектованию подразделений, в том числе при помощи возможностей ветеранских организаций и общественных советов", — резюмировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.