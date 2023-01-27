От Ассоли до Радости. Сотрудники ЗАГС рассказали о самых необычных именах в 2022 году

Молодоженам нравятся даты с цифрой 2. Фото: Галина Соловьева

В Управлении ЗАГС Свердловской области рассказали о свадебных трендах этого года и назвали самые популярные детские имена.

В 2022 году популярным осталось имя Михаил — так назвали 871 мальчика, и София — такое имя получили 907 девочек. В пятерку самых востребованных мужских имен вошли также Александр, Артем, Матвей и Лев. А вот Николай и Денис по сравнению с предыдущими годами стали уже редкими именами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Самые популярные женские имена — Нина (так назвали 103 ребенка), Виктория, Ева, Анна и Мария. А вот популярные ранее имена Наталья, Галина, Светлана и Лариса стали давать реже.

В Управлении ЗАГС Свердловской области отметили, что молодые родители продолжают давать своим новорожденным редкие или необычные имена. В этом году стали модными имена с историческим или мифологическим уклоном. Например, в Кушвинском отделе ЗАГС регистрировали мальчиков с именами Мефодий, Давид и Харитон, а в Нижнем Тагиле — девочек Ассоль, Афину, Агапу, Яромиру и Дионисию, мальчиков Адама, Елизара, Арона, Евсея и Спартака.

В отделе ЗАГС Верх-Исетского района мамы и папы зарегистрировали Филата, Кана, Томаса, Алесту и Данику, в Чкаловском районе — детей с именами Радость, Алексина, Майя, Даниэлла, Терентий, Леон, Савелий, Мирон. В ЗАГС Сысерти — четвертый за два года Космос.

Популярными датами для создания семьи в этом году уже стали День святого Валентина и День семьи, любви и верности. Так, 14 февраля в отделах ЗАГС Свердловской области запланировано 62 бракосочетания, и столько же заявлений уже подано на регистрацию брака 8 июля.

Как и раньше, самыми желанными днями для женитьбы остаются даты с повторяющимися числами и сочетанием цифр 2 и 0. Так, в органы ЗАГС Свердловской области наибольшее число заявлений о бракосочетании подано на даты: 23.02.2023, 02.03.2023, 03.03.2023 и 23.03.2023. Желающих пожениться 12.12.2023 и 23.12.2023 на данный момент нет, поэтому еще можно успеть запланировать на эти даты свое торжество.

Ранее сообщалось о том, какие необычные имена давали новорожденным в Березовском.