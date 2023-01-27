Екатерина Сибирцева: поиски елки надо начинать уже летом

Живая ель на площади понравилась горожанам. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева провела заседание оргкомитета по итогам работы ледового городка. В этом году главную новогоднюю площадку посетили около 500 тысяч человек.

Центральным элементом ледового городка в столице Урала стала 28‑метровая живая ель, она изменила привычный вид новогодней площади.

«Живое дерево горожане оценили хорошо, что дает нам возможность использовать этот вариант и в последующие годы. Но теперь стало очевидно, что поиски елки надо начинать уже летом, возможно, привлекая к процессу волонтеров», — поставила задачу Екатерина Сибирцева.

Начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков также высказал свое мнение о плюсах и минусах живой ели. По его мнению, настоящая ель позволила изменить принципы организации пространства, поскольку она заняла на площади в два раза меньше места. Поэтому различные зоны удалось разместить дальше друг от друга, а это облегчило перемещения по городку. Илья Марков предложил на будущее два варианта декорирования площади: либо украшать городок живым хвойным деревом, либо впредь устанавливать новую искусственную ель, но значительно меньшего диаметра и больше напоминающую натуральное дерево, нежели старая.

Он обозначил и минусы живого дерева.

«Живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. Капризная уральская погода не щадит деревья: от резких перепадов температур хвоя осыпается. Не способствует их долговечности и устойчивости и сильный ветер, с которым мы столкнулись в этом году. И если второй вопрос можно решить системой подпорок, то сохранять презентабельный внешний вид дерева при такой изменчивой погоде проблематично», — подчеркнул Илья Марков и добавил, что при решении этого вопроса обязательно будет учитываться мнение горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, сколько лет было ели, которая украшала главную площадь города.