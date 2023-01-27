Непокоренный и несломленный

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера на Широкореченском мемориале состоялся митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» и барельефу «Блокада Ленинграда». В акции приняли участие представители ветеранских организаций, студенты и общественники. Почетным участником церемонии стал и ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Власов, которому скоро исполнится 100 лет.

Во всех образовательных учреждениях региона в эти дни проходят Всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб». Их главная цель —сохранить историческую память о подвиге блокадного Ленинграда. Целый ряд памятных мероприятий запланировали музеи области.

Справка Всего в годы Великой Отечественной войны, по данным Государственного архива Свердловской области, из Ленинграда на Средний Урал были эвакуированы более 56 тысяч человек, включая около 30 тысяч детей в возрасте до 16 лет.

В первую очередь это, конечно, центр «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 11). На третьем этаже музея создана мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», посвященная эвакуации, где посетители могут «побывать» в вагоне, который следует по маршруту Ленинград – Свердловск, а также посетить воссозданный кабинет, где работали сотрудники Эрмитажа в годы войны.

С 1 июля 1941 года в Свердловск было перевезено больше миллиона предметов из Государственного Эрмитажа, во время эвакуации не был потерян или не сохранен ни один экспонат. Центр «Эрмитаж-Урал», который открыли 1 июля 2021 года, наверное, самый лучший памятник этому подвигу. Подробнее об этом «ОГ» писала в номере от 03.07.2021

В Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10) работает экспозиция «Урал – фронту». Помимо образцов продукции уральских заводов, обмундирования, вооружения советской и германской армий, боевых и трудовых наград, здесь можно посетить комнату эвакуированной семьи.

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) предлагает экскурсию под названием «Культурная эвакуация» по улицам столицы Урала. Гид подробно рассказывает о том, что в годы Великой Отечественной войны в Свердловск были эвакуированы художники, писатели, композиторы, артисты, преподаватели, в том числе из Ленинграда.

Все эти мероприятия можно посетить по Пушкинской карте.

Музей истории Екатеринбурга и Свердловская железная дорога создали виртуальный Музей эвакуации. На его страницах можно узнать, каким наш город встретил Великую Отечественную войну, и как он изменился после периода эвакуации. В частности, это информация о крупнейших промышленных предприятиях, научных и культурных институциях и людях, оставивших заметный след в истории города.