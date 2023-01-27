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Общество
27 января 2023, 18:52

Свердловчане отметили 79-летие со дня снятия фашистской блокады Ленинграда

Памятные мероприятия

Около 200 представителей ветеранских организаций, общественников и студентов приняли участие в митинге, посвященном снятию блокады. Фото: департамент информполитики Свердловской области

79 лет назад, 27 января 1944 года, советская армия освободила Ленинград от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. В Свердловской области этот день отметили чередой памятных мероприятий.

Около 200 представителей ветеранских организаций, общественников и студентов приняли участие в митинге, посвященном снятию блокады, а также возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" и барельефу "Блокада Ленинграда" на Широкореченском мемориале. Почетными участниками церемонии стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов, которому скоро исполнится 100 лет, и Герой России Сергей Воронин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области ​

"Человеческая память коротка. И сегодня поднимает голову неонацизм, причем в его возрождении участвуют народы, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны. А мы вспоминаем уроки прошлого, чтобы не допустить повторения трагедии", — обратился к участникам митинга Сергей Воронин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В актовом зале библиотеки им. В. Г. Белинского открылась фотовыставка "У войны не детское лицо". Она посвящена жизни детей в блокадном Ленинграде. Экспозицию передал региону государственный историко-мемориальный музей "Смольный". 

Также в музее истории Уральского добровольческого танкового корпуса сегодня прошла презентация книги Олега Медведева "От Днепра до Одера".

"Документально-художественная повесть рассказывает о значительном вкладе УДТК, Свердловской гвардейской танковой бригады в освобождение от немецко-фашистских войск западной Украины, Польши и восточных районов Германии и охватывает период Великой Отечественной войны с марта 1944 года по апрель 1945 года", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Памятные мероприятия проводились и для подрастающего поколения. В школах Свердловской области состоялись Всероссийские уроки памяти "Блокадный хлеб", нацеленные на сохранение исторической памяти о подвиге мирных жителей блокадного Ленинграда. 

Фото: департамент информполитики Свердловской области ​

Областная газета Свердловской области

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