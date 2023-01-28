В Екатеринбурге наградили победителей конкурса "Участковый глазами детей"

Состоялся конкурс детского рисунка от ГУ МВД России. Фото: Валерий Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Участковый глазами детей". Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В мероприятии, приуроченном к 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных (УУП) приняли участие 37 юных художников в возрасте от 6 до 14 лет. В состав жюри вошли руководитель службы участковых полковник полиции Александр Возчиков, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мурашкинцев и другие.

Как сообщил полковник Валерий Горелых, служба участковых уполномоченных первой приходит на помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участковые решают бытовые конфликты, контролируют вернувшихся из мест лишения свободы, работают с трудными подростками и в целом отвечают за правопорядок на вверенной территории.

"Самыми не предвзятыми членами общества, которые могут дать оценку деятельности "Аниськиных", являются мальчишки и девчонки. Именно к ним МВД и обратилось с просьбой нарисовать современных участковых", — отметил Валерий Горелых.

Победителями на региональном этапе конкурса стали 8-летняя Эмилия Горшкова из Невьянска, 10-летняя Алина Котелюк из Верхотурья, 14-летняя Татьяна Реутова из Екатеринбурга. Теперь их работы будут представлять нашу область в финальном этапе конкурса в Москве.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, как в Екатеринбурге прошел конкурс "Мои родители работают в полиции".