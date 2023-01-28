В Свердловской области зарегистрировано 27 новых памятников истории и культуры

Определение зон охраны памятников — сохранение объекта в его историко-градостроительной среде. Фото: Галина Соловьева

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подвело итоги работы за прошлый год. Врегионе отреставрировано 19 зданий, оформлено несколько сотен документов об определении предмета охраны и выдано больше сотни охранных обязательств собственникам исторических зданий.

Как рассказал начальник Управления госохраны Евгений Рябинин, в 2022 году проводилась активная работа по изучению и сохранению исторических зданий, которые имеют архитектурно-художественный потенциал. 27 новых объектов включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

"Особо хочу отметить памятники "кирпичного" стиля в Кушве и ряд значимых объектов в Билимбае. Также мы проводим большой объем исследовательской работы в сфере археологического наследия. Выявили на территории области более 30 участков ранее неизученного культурного слоя", — пояснил Евгений Рябинин.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в 2022 году в регионе отреставрировали 19 объектов культурного наследия. Отремонтированы фасады учебных корпусов химико-технологического и строительного факультетов Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Работы ведутся в здании драматического театра им. А. Н. Островского и в "Пассаже" в Ирбите.

В Нижнем Тагиле отреставрированы фасады, крыша, подвал многоквартирного дома по улице Ильича. Этот дом входит в состав ансамбля зданий в стиле конструктивизма. Отреставрирован и приспособлен к использованию "Дом подрядчика Белова", где в 30-е годы прошлого века жил отец Булата Окуджавы. Сейчас здесь размещается культурный центр "Дом Окуджавы".

Всего за прошедший год было согласовано 40 проектов, выдано более 190 заданий, около 160 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Специалисты Управления госохраны разрабатывают документы, архитекторы, искусствоведы и историки оценивают объекты и устанавливают, какие особенности памятников важно сохранить для будущих поколений и нельзя менять ни при каких обстоятельствах. В 2022 году такие документы получили более 320 объектов культурного наследия.

Продолжалась также работа по установке зон охраны для памятников истории и культуры. Это необходимо, чтобы сохранить объект в его историко-градостроительной среде. Зоны охраны установлены для более чем 90 объектов культурного наследия. Например, по согласованию с Минкультом РФ установлена зона охраны для "Дома Харитонова" и расположенной рядом с ним Вознесенской церкви. Также разработана зона охраны для исторических зданий Невьянска — работа направлена на сохранение среды горнозаводской империи Демидовых.

Для собственников исторических зданий было подготовлено более 140 охранных обязательств — набор правил и инструкций по сохранению объекта, включая перечень работ, которые необходимо провести, чтобы сберечь памятник от разрушения.

Ранее сообщалось о том, что в Ирбите приступили к реставрации целого ряда исторических объектов.