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Общество
28 января 2023, 11:40

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило проспект Космонавтов

  Марина Сапожникова
Коммунальный потоп

На проспекте Космонавтов случился потоп. Фото: Алексей Кунилов

Несколько домов осталось без воды, автомобилисты вынуждены снижать скорость или искать пути объезда.

Потоки воды разлились от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов, также затопило улицу Индустрии. Аварийная бригада оперативно выехала на место. По информации Водоканала, причиной аварии стал прорыв трубы на улице Новаторов, сейчас последствия уже устранены, воду в жилых домах включили.

Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о коммунальной аварии вцентре Екатеринбурга, на перекрестке проспекта Ленина — улицы Маршала Жукова.

Областная газета Свердловской области

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