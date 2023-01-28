Свердловские полицейские провели патриотическое мероприятие ко дню снятия блокады Ленинграда

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось патриотическое мероприятие. Фото: Валерий Горелых

В музейном комплексе ГУ МВД России по Свердловской области состоялось мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Акцию провели по инициативе заместителя начальника свердловского главка полиции Сергея Ремезкова.

Специалисты Культурного центра и Совета ветеранов на мероприятии рассказали молодым сотрудникам о том, как жителям города удалось выстоять в схватке с гитлеровскими оккупантами и чего это стоило Советской армии.

"Важно, чтобы современное поколение россиян знало и помнило, благодаря кому они сейчас живут в одной из самых сильных держав мира. В такие дни всегда вспоминаются знаменитые слова поэта Роберта Рождественского "Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Участники мероприятия узнали много исторических фактов. Встреча также запомнилась виртуозной игрой на гитаре представителя Культурного центра Анатолия Русинова.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как свердловчане отметили 79-летие со дня снятия фашистской блокады Ленинграда.