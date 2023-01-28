Президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по повышению рождаемости

Путин поручил разработать меры по повышению рождаемости. Фото: Владимир Мартьянов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил разработать и представить комплекс дополнительных мер, которые направлены на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей. До 10 февраля Правительству необходимо определить источники и объем дополнительного финансирования, отмечено в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за реализацию назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее президент отмечал, что в России удалось преодолеть последствия пандемии коронавируса и снизить смертность, однако эти достижения стали менее заметны на фоне резкого снижения рождаемости.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил индексировать МРОТ выше уровня инфляции.