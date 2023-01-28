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Общество
28 января 2023, 16:07

Президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по повышению рождаемости

  Марина Сапожникова
Младенец

Путин поручил разработать меры по повышению рождаемости. Фото: Владимир Мартьянов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля. 

Президент поручил разработать и представить комплекс дополнительных мер, которые направлены на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей. До 10 февраля Правительству необходимо определить источники и объем дополнительного финансирования, отмечено в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. 

Ответственным за реализацию назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее президент отмечал, что в России удалось преодолеть последствия пандемии коронавируса и снизить смертность, однако эти достижения стали менее заметны на фоне резкого снижения рождаемости. 

Напомним, накануне Владимир Путин поручил индексировать МРОТ выше уровня инфляции. 

Областная газета Свердловской области

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