Под Нижним Тагилом отремонтируют школу, где учился писатель Мамин-Сибиряк

В Висиме отремонтируют дом-музей уральского писателя. Фото: сайт музея-заповедника "Горнозаводской Урал"

Здание церковно-приходской школы, где уральский писатель учился с 1860 по 1863 годы, находится в поселке Висим под Нижним Тагилом. Объект входит в состав усадебного комплекса литературно-мемориального музея Д. Н. Мамина-Сибиряка. Ремонт здания запланирован на этот год, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В 1978 году этот объект был передан на баланс Нижнетагильского краеведческого музея, сегодня он является музеем-заповедником "Горнозаводской Урал".

"Дом, связанный с жизнью уральского писателя, является объектом культурного наследия федерального значения, что, соответственно, налагает повышенные требования к проведению любых ремонтных работ, квалификации подрядчика, техническому и авторскому надзору", — отметил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Смету на ремонт и заключение государственной историко-культурной экспертизы подготовили к 170-летию со дня рождения Мамина-Сибиряка. Проект предусматривает восстановление двух кирпичных печей, конструктивных элементов крыши, ремонт фасадов здания и другие работы. По данным директора Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Эльвиры Меркушевой, дом не подвергался перестройке и сохранился в первоначальном виде. При ремонте объекта культурного наследия будут использоваться материалы, которые применялись при строительстве в середине XIX века.

Сейчас готовят пакет документов для проведения электронного конкурса, где определят подрядную организацию. К ремонту планируется приступить не позднее мая, отмечает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

"Не исключено, что при демонтаже выявятся скрытые дефекты. Возможно, потребуется замена части балок пола, восстановление внутренней отделки после замены венцов", — считает Валерий Суров.

На время ремонта экспозиция будет закрыта.

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