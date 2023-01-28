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Общество
28 января 2023, 18:21

Жителей Екатеринбурга и Полевского призывают вакцинировать домашних животных от бешенства

  Марина Сапожникова
Вакцинация кота

Для профилактики бешенства животных призывают вакцинировать. Фото: Полина Зиновьева

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по заболеванию бешенством в Верх-Исетском и Чкаловском районах, а также в городе Полевском управление ветеринарии Екатеринбурга объявило обязательную вакцинацию домашних животных.

"Все домашние животные: кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади и другие — подлежат обязательной вакцинации", — сообщается на официальной странице ГБУСО Управление ветеринарии в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что питомцам жителей Верх-Исетского и Чкаловского района Екатеринбурга и Полевского отечественную вакцину "Рабикан" поставят бесплатно. Сделать прививку можно ежедневно с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Екатеринбург:

  • ул. Красноуральская, 2. Тел. (343) 300-84-00,
  • пер. Дунитовый, 42. Тел. (343) 363-33-58.

Полевской:

  • ул. Челюскинцев, 44. Тел. (34350) 502-09-86,
  • ул. Листопрокатчиков, 1. Тел. (34350) 385-60-02.

Для желающих в пунктах вакцинации есть платная импортная комплексная вакцина.

Медики напоминают, что вакцинация — профилактическая мера, направленная на формирование у домашних животных стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 16 марта, соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании администрации города "Екатеринбургский вестник".

Областная газета Свердловской области

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