Жителей Екатеринбурга и Полевского призывают вакцинировать домашних животных от бешенства

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по заболеванию бешенством в Верх-Исетском и Чкаловском районах, а также в городе Полевском управление ветеринарии Екатеринбурга объявило обязательную вакцинацию домашних животных.
"Все домашние животные: кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади и другие — подлежат обязательной вакцинации", — сообщается на официальной странице ГБУСО Управление ветеринарии в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что питомцам жителей Верх-Исетского и Чкаловского района Екатеринбурга и Полевского отечественную вакцину "Рабикан" поставят бесплатно. Сделать прививку можно ежедневно с 9 до 17 часов по следующим адресам:
Екатеринбург:
- ул. Красноуральская, 2. Тел. (343) 300-84-00,
- пер. Дунитовый, 42. Тел. (343) 363-33-58.
Полевской:
- ул. Челюскинцев, 44. Тел. (34350) 502-09-86,
- ул. Листопрокатчиков, 1. Тел. (34350) 385-60-02.
Для желающих в пунктах вакцинации есть платная импортная комплексная вакцина.
Медики напоминают, что вакцинация — профилактическая мера, направленная на формирование у домашних животных стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 16 марта, соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании администрации города "Екатеринбургский вестник".