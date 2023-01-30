"Аэрофлот" планирует построить региональную базу на Урале

Екатеринбург рассматривается в качестве новой региональной базы "Аэрофлота". Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбург может стать одним из городов, где "Аэрофлот" планирует построить региональную базу для трансфера юг — Урал/Сибирь. Об этом заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование", — сообщил Сергей Александровский.

Он добавил, что среди аэропортов, которые рассматриваются для строительства базы, — Екатеринбург, Казань и Уфа. Планируется, что подобные объекты с базовыми аэропортами будут созданы на юге страны для трансфера с другими регионами и на Ближний Восток, а также на Дальнем Востоке для трансфера в Азию.

Сейчас такие базы уже сформированы в Красноярске, Сочи, Владивостоке и Хабаровске. По данным авиаперевозчика, к 2030 году объем пассажиропотока через региональные базы предположительно должен достичь 7 млн человек без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Свердловская область по инициативе губернатора просубсидирует 14 авиамаршрутов.