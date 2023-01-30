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30 января 2023, 11:32

В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Данные пропавшего ребенка

Мальчик пропал 28 января. Фото: группа "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте"

Ребенок пропал 28 января в екатеринбургском микрорайоне Сортировочный, он может находиться в любом районе, сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт. Свердловская область".

Мальчика зовут Нурислам. У него темные волосы и карие глаза. Рост 135 сантиметров. Был одет в темно-серую куртку, черный комбинезон и ботинки, коричневый шарф, на голове — темно-серая шапка.  

Поисками занимается отряд "ЛизаАлерт", а также сотрудники полиции Екатеринбурга. Они просят сообщать информацию о возможном местонахождении ребенка по телефонам (343) 356‑42‑11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному).

Напомним, ранее в Свердловской области был задержан подозреваемый в убийстве многодетной матери из Алапаевска, которая пропала перед новым годом.

Областная газета Свердловской области

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