В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Мальчик пропал 28 января. Фото: группа "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте"

Ребенок пропал 28 января в екатеринбургском микрорайоне Сортировочный, он может находиться в любом районе, сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт. Свердловская область".

Мальчика зовут Нурислам. У него темные волосы и карие глаза. Рост 135 сантиметров. Был одет в темно-серую куртку, черный комбинезон и ботинки, коричневый шарф, на голове — темно-серая шапка.

Поисками занимается отряд "ЛизаАлерт", а также сотрудники полиции Екатеринбурга. Они просят сообщать информацию о возможном местонахождении ребенка по телефонам (343) 356‑42‑11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному).

Напомним, ранее в Свердловской области был задержан подозреваемый в убийстве многодетной матери из Алапаевска, которая пропала перед новым годом.