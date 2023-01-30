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Общество
30 января 2023, 15:03

Свердловские профсоюзы советуют работодателям компенсировать сотрудникам затраты на путевки

Работник завода

Свердловские работодатели с пониманием относятся к просьбам профсоюзов. Фото: Алексей Кунилов

Профсоюзы Среднего Урала рекомендуют работодателям компенсировать расходы на покупку путевок сотрудникам, которых срочно вызвали из отпуска на работу. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Речь идет о предприятиях, выполняющих гособоронзаказ, где по новой норме законодательства работодатель для производственных нужд вправе вызывать сотрудников в срочном порядке из отпусков, привлекать их на работу в выходные и праздники, продлевать их рабочий день до 12 часов с условием дополнительных выплат.

"Это новая норм законодательства. В рамках этой нормы вызывают человека из отпуска по закону, но он уже купил путевку — как быть? Здесь профсоюзы считают своим долгом попросить работодателя компенсировать работнику покупку путевки. Везде работодатели с пониманием идут [навстречу] и считают важным создать условия работнику для более интенсивного и качественного труда", — отметил Андрей Ветлужских.

Глава областной федерации профсоюзов добавил, что пока нигде не было конфликтов по данной теме, все вопросы решаются в рамках социального партнерства.

Также свердловские профсоюзы считают, что в обозримом будущем в регионе необходимо добиться роста среднеобластной зарплаты до уровня среднероссийской. Многие предприятия стремятся индексировать заработную плату не ниже уровня инфляции и даже выше.

Напомним, в середине декабря 2022 года многие оборонные заводы Среднего Урала перешли на шестидневную рабочую неделю.

Областная газета Свердловской области

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