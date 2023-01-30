В уральской столице почтили память жертв Холокоста

Неделя памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается с 16 по 31 января. Фото: Полина Зиновьева

В понедельник, 30 января, в Екатеринбургском еврейском общинном центре "Синагога" состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-летию со дня освобождения Освенцима. К участникам мероприятия обратился с приветственным словом вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

"В эти дни весь мир перелистывает назад страницы истории, чтобы вспомнить, какие ужасы испытывали евреи во времена геноцида. И самой главной задачей является передача памяти детям, чтобы ужасы геноцида никогда не повторились, чтобы мы знали, как это подло и низко, когда в извращенном мозгу возникает иллюзия собственного величия. Казалось, что Холокост, прививка от геноцида, должна служить вечно, но сегодня нельзя не проводить параллели с тем, что происходит на Донбассе", — сказал Олег Чемезов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази прочитал поминальную молитву, после чего женщины еврейской общины выступили с театрализованной поэтической композицией "Забыть не вправе".

В рамках мероприятия гости общинного центра также ознакомились с выставкой работ учеников гимназии "Ор Авнер". Ребята нарисовали самые известные арт-объекты, посвященные памяти жертв геноцида евреев.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что неделя памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается с 16 по 31 января. Нацистский геноцид удалось пережить только половине от довоенной численности евреев. Только в СССР за годы Великой Отечественной войны было убито около 1,5 млн евреев, а во всем мире — свыше 6 млн.