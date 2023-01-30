И в 300 лет хорош

Иллюминация на Макаровском мосту, построенном в 1959 году. Длина сооружения – 255 метров. В 2021 году его открыли после пятилетней реконструкции. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга впервые комплексно презентовала все события и инфраструктурные проекты, приуроченные к 300-летнему юбилею уральской столицы, который будет отмечаться 19 августа. Они собраны на портале 300.екатеринбург.рф, мэрия запустила его на минувшей неделе. Изучив сайт, «ОГ» составила топ-5 проектов, которые не просто станут подарками для горожан к предстоящей исторической дате, но и кардинально изменят жизнь мегаполиса.

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга. Программа юбилея была утверждена губернатором Евгением Куйвашевым в феврале 2019-го. Общий объем государственного и частного финансирования мероприятий составил 244 млрд рублей. В документ вошли порядка 500 мероприятий в разных сферах жизнедеятельности города – дорожно-транспортной, коммунальной, историко-культурной, образовательной, спортивной.

Практически все, что было запланировано, сегодня реализуется.

– К своему 300-летию Екатеринбург должен предстать в совершенно новом облике, чтобы в полной мере отвечать требованиям, предъявляемым к современному мегаполису. Он должен стать примером города передовых решений и высокого качества жизни, – отметил Евгений Куйвашев в конце прошлого года на прямой линии с жителями.

По словам губернатора, приуроченные к юбилею проекты будут иметь для города позитивный эффект – как социальный, так и экономический.

Событийные мероприятия В мае-июне в Екатеринбурге пройдут фестивали Ночь музеев, Ural Music Night и Арт-Пикник. В июле-августе – фестивали «Читай, Екатеринбург!», «Стенография», Open Air Fest, уличных театров, ландшафтного дизайна «Атмофест», а также День танца, открытие Летней эстрады в ЦПКиО им. В. Маяковского, День детского творчества, закладка капсулы времени, историческая реконструкция в Литературном квартале и международный книжный фестиваль «Красная строка». Список мероприятий будет пополняться.

Реконструкция развязки у «Калины»

Масштабный дорожно-транспортный проект, который в Екатеринбурге ждали больше 15 лет, стартовал осенью 2021 года. Подрядчик – московская компания, ранее построившая мост через Нижнетагильский пруд, – возводит на участке от переулка Базового до дублера Сибирского тракта два новых путепровода, которые пройдут параллельно действующему. Движение по старой развязке сохранится, пока не будут готовы левая и правая эстакады. После чего начнется реконструкция старого моста.

Общая протяженность новой транспортной артерии составит 10 километров, ширина проезжей части – от 7 до 14 метров. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», стоимость работ – более 6 млрд рублей.

– На сегодняшний день практически завершены работы по монтажу балок первого пролетного строения. Завезено 470 тонн металлоконструкций, в феврале будем собирать из них пролет, в марте планируем надвижку на опоры, – рассказал «ОГ» руководитель проекта Вячеслав Назаров. - Параллельно идут монтаж балок и строительство опор под второй пролет, а также дорожные работы, перенос коммуникаций. По контракту сдача развязки планировалась в 2024 году, но мы поставили цель запустить движение уже в этом году, к юбилею Екатеринбурга.

Значимость проекта отметил губернатор Евгений Куйвашев, недавно посетивший стройплощадку:

– Это одна из ключевых развязок в городе, она соединяет сразу три района города – Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Поэтому очень важно обеспечить безопасное и комфортное движение на этом участке. Реализация проекта ликвидирует традиционную пробку возле «Калины». Пропускная способность развязки увеличится более чем в два раза – с пяти тысяч автомобилей в час до 12 тысяч.

Новая развязка у «Калины» постепенно приобретает реальные очертания. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Стела «Город трудовой доблести»

В 2020 году указом Президента России Владимира Путина Екатеринбургу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в уральской столице должна быть установлена памятная стела (по решению Российского военно-исторического общества этот объект устанавливается во всех городах с таким званием – Прим. авт.). Как выяснила «ОГ», дизайн-проект стелы стоимостью почти 160 млн рублей уже разработал один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга. В ближайшее время мэрия объявит аукцион по поиску подрядчика для строительства.

Площадка под стелу выбрана в ходе народного голосования – это угол улиц Николая Никонова и Царской, рядом с киноконцертным театром «Космос». Высота памятного объекта составит 42 метра. Боковые грани стелы и подпорные стенки будут облицованы панелями из легированной стали, на них появятся изображения военной техники. Во внутреннем пространстве планируется создать экспозицию, посвященную памяти тружеников тыла. У подножья стелы, со стороны улицы Николая Никонова, разместится амфитеатр для проведения торжественных мероприятий и зоны отдыха с подсветкой. Таким образом, у города появится еще одна благоустроенная зона отдыха с исторически важным смыслом.

Стелу «Город трудовой доблести» планируется открыть в июне, в присутствии делегаций городов, которые тоже удостоены такого звания. Они будут приглашены на юбилей Екатеринбурга. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Удивительное рядом Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии, сегодня в нем проживает 1,6 млн человек;

Продукция металлургических заводов Екатеринбурга была использована при строительстве здания английского парламента в Лондоне, Эйфелевой башни в Париже, статуи Свободы в Нью-Йорке;

В XVIII веке до 80 процентов медной монеты в Российской империи производил Екатеринбургский монетный двор;

В Екатеринбурге был изобретен передатчик, позволяющий принимать сигналы со спутника на Землю, что положило начало космической эре человечества;

Самый известный в мире шагающий экскаватор, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, был произведен в Екатеринбурге. Длина стрелы гигантской модели, изготовленной на заводе «Уралмаш» в 1980 году, составляет 100 метров.

Реконструкция дорог вокруг Ледовой арены

В 2019 году в Екатеринбурге начали строить Ледовую арену на 15 тысяч мест в квадрате улиц Декабристов – Куйбышева – 8 Марта и набережной Исети. Объект в виде эллипса высотой 27 метров будет использоваться как трансформер для проведения не только спортивных соревнований, но и культурно-массовых мероприятий. Сегодня он практически готов.

Улично-дорожная сеть вокруг Ледовой арены будет перестроена: мэрия уже заключила договор с подрядчиком – одной из екатеринбургских компаний – на сумму 1,3 млрд рублей. На улице Народной Воли от Степана Разина до левого берега Исети появится пешеходный мост длиной семь метров. Он соединит два изолированных друг от друга участка улицы Народной Воли. Затем пройдет реконструкция этой же улицы от Степана Разина до 8 Марта, и улицы Степана Разина – от Народной Воли до Декабристов. Срок окончания работ по контракту – сентябрь 2024 года, но администрация планирует завершить их досрочно.

«Пространство, прилегающее к Ледовой арене, включая набережную Исети, должно быть гостеприимным и доступным. Это будет большая общественная территория, комфортная для горожан и гостей города, поэтому и было принято решение о реконструкции дорог», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова.

Кроме дорог вокруг Ледовой арены к 300-летию уральской столицы будут отремонтированы 17 участков дорог в разных микрорайонах. Это улицы Старых Большевиков, Фрезеровщиков, Машинная, 8 Марта, Восточная, Репина, Шаумяна, Техническая, Посадская, Белинского и другие (полный перечень дорог опубликован на официальном сайте мэрии. – Прим. авт.). Расходы на ремонт составят почти миллиард рублей.

– Все объекты предстоящих ремонтных работ законтрактованы. С завершением весенней уборки подрядные организации приступят к исполнению взятых на себя обязательств. Как правило, в реалиях уральского климата старт работ приходится на вторую декаду мая, когда можно смело применять горячее асфальтирование, – сообщила председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова.

Ледовая арена с высоты птичьего полета. Пешеходный мост, который предстоит построить – слева от нее. Фото: Из проектной документации АО «Ледовая арена»

Спортивные объекты и соревнования В юбилейный год в Екатеринбурге завершится капремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец», частично будут отремонтированы ФОК «Чкаловский», футбольная спортшкола «Урал» и школа олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд», переоснащение пройдут семь дворовых спортплощадок по улицам Пехотинцев, 12, Мичурина, 206, Патриотов, 10, Стачек, 19а и т. д. Впервые уральская столица примет Международный фестиваль университетского спорта, в котором поучаствуют 22 страны – более четырех тысяч спортсменов. Для фестиваля уже построили и открыли Центр художественной и эстетической гимнастики, на очереди – Дворцы водных видов спорта и дзюдо. Также в городе пройдут фестиваль триатлона IRONSTAR EKATERINBURG, Кубок России по водно-моторному спорту, Чемпионат России по скалолазанию, Всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», Чемпионат России по парусному спорту и другие соревнования.

Километры освещения

В юбилейный год власти Екатеринбурга планируют осветить 60 километров дорог в прилегающих к городу поселках – Палкинском Торфянике, Шувакише, Северке, Верхнемакарово и других. По словам главы города Алексея Орлова, жители этих населенных пунктов ждали уличного освещения многие годы, и сейчас эта проблема будет решена.

Модернизация сетей освещения запланирована в рамках соглашения администрации города с компанией «Россети Урал» – «Екатеринбург». Там «ОГ» сообщили, что два года назад энергетики уже ввели в эксплуатацию 669 новых светильников на линиях электропередач в поселках Мичуринский, Шабровский, Широкая речка. А годом ранее они заменили более 1,7 тысячи светильников в поселках Горный Щит, Исток, Верхне-Исетское лесничество, а также в черте города – на улицах Крауля, Токарей, 8 Марта и других.

– За последние годы протяженность восстановленных сетей освещения выросла с 30 до 126 километров. В основном светильники размещаются на существующих опорах ЛЭП, что позволяет сократить сроки и стоимость работ. Используются различные виды ламп, большинство из них – светодиодные, – рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» – «Екатеринбург».

Дизайнерские уличные светильники – важнейший элемент благоустройства города, говорят в мэрии. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Трамвай в Академический и троллейбусы

К своему 300-летию Екатеринбург получит 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Современный низкопольный транспорт оснащен системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока. Кроме того, такие троллейбусы могут ехать без токоприемника на аккумуляторной батарее 20 километров, что позволит оптимизировать маршрутную сеть и сократить пассажирам время ожидания.

Изготавливает троллейбусы официальный дилер Минского автозавода – санкт-петербургская компания «Автотехком». Их общая стоимость – почти 1,5 млрд рублей. Планировалось, что новый электротранспорт Екатеринбург получит уже в начале 2023 года, но, вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии: спрос на него очень высокий, а изготовителей не так много, пояснили в пресс-службе мэрии.

Не исключено, что уральская столица получит к юбилею и новые трамваи большой вместимости. В конце 2022 года в интервью городским СМИ Алексей Орлов заявил, что планируется закупка 25 единиц такого транспорта.

– Один трамвай стоит порядка 140 млн рублей плюс ремонт контактной сети и путевого хозяйства. Городской бюджет такой нагрузки не выдержит даже вкупе с областным. Ожидаем федеральную поддержку, – сказал он.

По словам Алексея Орлова, в Екатеринбурге одна из самых больших сетей электротранспорта среди российских городов-миллионников – 200 троллейбусов и 460 трамваев. Их средний возраст – более 20 лет. При этом пассажиропоток ежегодно растет: в 2022 году он составил 247 млн человек, что на пять процентов больше, чем в 2021-м. И обновление такого транспорта – задача номер один для муниципальных властей.

На днях глава Екатеринбурга в своем телеграм-канале сообщил, как продвигается строительство трамвайной линии в Академический район. Это еще один крупный инфраструктурный проект к 300-летию города. «Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей», – написал он.

Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд рублей. Протяженность нового трамвайного маршрута составит почти 20 километров. На первом этапе электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Трамвайное сообщение обеспечит комфортное передвижение горожан из новых районов в центр города и обратно, а также в значительной степени решит проблему пробок.

До пуска трамвая в Академический осталось совсем немного. Фото: Елизавета Мурашова

Уже сделано открыт культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»;

капитально отремонтирован Екатеринбургский театр кукол;

построена и запущена трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму;

реконструирован Макаровский мост по улице Челюскинцев;

капитально отремонтирована улица Московская;

благоустроены общественные пространства (Исторический сквер, Зеленая роща, парк имени XXII Партсъезда, сквер у Оперного театра и др.);

построены 9 зданий общеобразовательных организаций, капитально отремонтированы 9 школ и 10 детских садов,

обустроены 30 спортивных площадок в городских дворах;

завершен первый этап строительства транспортной развязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги. В планах завершение строительства гимназии №40 в Октябрьском районе и школы №41 на ВИЗе;

начало строительства школы на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе;

реконструкция Природно-исторического парка «Палкино»;

строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне Солнечный;

реконструкция детского оздоровительного лагеря имени А. Гайдара и Летнего парка «Уралмаш»;

строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда на Уктусе. Практически все эти проекты планируется реализовать по концессии с частными инвесторами в ближайшие три года.