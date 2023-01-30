Мы ценим жизнь каждого человека

Свечи памяти зажгли учащиеся гимназии «Ор Авнер». Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. В ней приняли участие вице-губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ, уполномоченный по правам человека Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, председатель Общественной палаты Александр ЛЕВИН, мэр Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ, члены областного правительства, представители общественных организаций и дипломатических представительств.

Холокост является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке и одной из величайших трагедий в истории человечества. 27 января 1945 года Красная Армия освободила узников самого страшного лагеря смерти «Освенцима». Теперь этот день – Международный день памяти жертв Холокоста.

«В эти дни весь мир перелистывает назад страницы истории, чтобы вспомнить, какие ужасы испытывали евреи во времена геноцида. И самой главной задачей является передача памяти детям, чтобы ужасы геноцида никогда не повторились, чтобы мы знали, как это подло и низко, когда в извращенном мозгу возникает иллюзия собственного величия. Казалось, что Холокост, прививка от геноцида, должна служить вечно, но сегодня нельзя не проводить параллели с тем, что происходит на Донбассе», – подчеркнул в приветственном слове к собравшимся на церемонию Олег Чемезов.

«В Свердловской области всегда к этой дате относились особенно. Это и покаяние, и урок. Очень важно, что «Холокост» вошел в государственный календарь Российской Федерации. Это не просто историческое событие, которое нужно отмечать. Нужно говорить в защиту людей всех национальностей!» – заявила Татьяна Мерзлякова.

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой: «Позиция нашей страны хорошо известна. Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль… Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности… Проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».

Те трагические события катком прошли по судьбам миллионов людей. О них вчера вспоминал почетный гражданин Свердловской области, председатель областного совета общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», доктор медицинских наук Семён Спектор:

«Есть такой термин – «судьба». С родителями и братом в сорок первом году мы проживали в Винницкой области. Попали в фашистское гетто. Три года находились за колючей проволокой. Но судьба распорядилась таким образом, что несмотря на все зверства фашистских варваров, мы остались живы. Это колоссальное счастье! Но в ответ на это счастье – жить, я осознал, что всю жизнь обязан приносить пользу людям».

В рамках мероприятия гостям еврейского общинного центра презентовали выставку работ учеников гимназии «Ор Авнер» – дети воспроизвели всемирно известные арт-объекты, посвященные памяти жертв геноцида еврейского народа. Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази прочитал поминальную молитву, после чего женщины общины представили пронзительную театрализованную поэтическую композицию «Забыть не вправе».

Даты Холокост – преследование и массовое уничтожение представителей еврейской национальности, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях. Начало Холокоста – январь 1933 года (момент прихода к власти в Германии нацистов), дата фактического завершения – 8 мая 1945 года. За 12 лет его жертвами стали свыше 11 млн человек, в том числе около 1,5 млн детей. Отрицание Холокоста, полное либо частичное, считается уголовно наказуемым в 17 странах. Неделя памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно с 16 по 31 января.

Фото: Полина Зиновьева