В Сысертском районе у нетрезвого водителя конфискуют автомобиль

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-рецидивиста. Фото: Галина Соловьева

Сысертский районный суд наложил арест на автомобиль местного жителя, которого сотрудники ГИБДД задержали за езду в нетрезвом виде. Также судом принято решение о конфискации машины в собственность государства, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в октябре 2022 года мужчина на своем автомобиле Toyota Corolla поехал в магазин в поселок Большой Исток за спиртными напитками. На обратной дороге его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Инспекторы провели освидетельствование, результаты которого показали, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что в августе 2021 года он уже привлекался к административному наказанию за аналогичное нарушение и был лишен права управлять транспортным средством на полтора года.

Государственным обвинителем было доказано, что дальнейшее нахождение автомобиля у осужденного создает риск повторных преступлений. Сысертский районный суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года.

Суд также наложил арест на автомобиль подсудимого и принял решение о его конфискации в собственность государства после вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбургские полицейские задержали нетрезвого лихача после погони со стрельбой.