Темы дня

Общество
31 января 2023, 12:29

В Сысертском районе у нетрезвого водителя конфискуют автомобиль

  Марина Сапожникова
Сотрудник ДПС

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-рецидивиста. Фото: Галина Соловьева

Сысертский районный суд наложил арест на автомобиль местного жителя, которого сотрудники ГИБДД задержали за езду в нетрезвом виде. Также судом принято решение о конфискации машины в собственность государства, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. 

По данным прокуратуры, в октябре 2022 года мужчина на своем автомобиле Toyota Corolla поехал в магазин в поселок Большой Исток за спиртными напитками. На обратной дороге его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Инспекторы провели освидетельствование, результаты которого показали, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что в августе 2021 года он уже привлекался к административному наказанию за аналогичное нарушение и был лишен права управлять транспортным средством на полтора года. 

Государственным обвинителем было доказано, что дальнейшее нахождение автомобиля у осужденного создает риск повторных преступлений. Сысертский районный суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года. 

Суд также наложил арест на автомобиль подсудимого и принял решение о его конфискации в собственность государства после вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбургские полицейские задержали нетрезвого лихача после погони со стрельбой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2023, 14:05 / Общество
В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у 293 жителей
31.01.2023, 13:29 / Общество
Больше 160 млн рублей получили свердловские больницы на оказание паллиативной помощи
31.01.2023, 13:19 / Общество
На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган вводят реверсивное движение
31.01.2023, 12:48 / Общество
После обращения к губернатору у жителей Сысертского городского округа появятся новые автобусы
31.01.2023, 12:29 / Общество
В Сысертском районе у нетрезвого водителя конфискуют автомобиль