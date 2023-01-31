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Общество
31 января 2023, 13:19

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган вводят реверсивное движение

  Марина Сапожникова
Ремонт дороги

В Свердловской области начнутся работы на федеральной трассе. Фото: Павел Ворожцов

Реверсивное движение начнет действовать с 1 февраля на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган (Р-354) от 106го километра дороги в Каменском городском округе. До осени 2023 года на данном участке будут ремонтировать мост над железной дорогой, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Комплекс работ предусматривает замену опорных частей, ремонт железобетонных пролетных строений и опор, а также замену элементов мостового полотна (гидроизоляция плиты проезжей части, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, ограждающие приспособления) и конструкций сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов. 

Из-за ремонта моста на участке будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят планировать маршрут с учетом изменения схемы движения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8 800 200‑63‑06. 

Ранее сообщалось о том, что в этом году в регионе планируется отремонтировать не менее 188 километров дорог.

Областная газета Свердловской области

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