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Общество
31 января 2023, 14:32

До 1 марта ФНС проведет сверку единых налоговых счетов плательщиков

Расчет налогов

Сверка коснется данных о поступлениях и расходах единых налоговых счетов. Фото: Алексей Кунилов

Индивидуальные сверки по единым налоговым счетам (ЕНС) налогоплательщиков проведут до 1 марта сотрудники ФНС в регионах России. Решение принято главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. 

Меры принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо (превышение расходов над поступлениями), отраженного на едином налоговом счете, не будут применяться, если налогоплательщик не согласен с указанными данными. До 1 марта налоговые органы проведут сверки по счетам. Для корректировки сальдо налогоплательщикам нужно обратиться в свои инспекции. 

"Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года. Это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов", — уточнили в пресс-службе УФНС РФ по Свердловской области. 

Также до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании за 2022 год по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности плательщиков за непредоставление данных об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Напомним, ранее ФНС сообщила об открытии отдельного счета для всех платежей физических и юридических лиц.

Областная газета Свердловской области

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