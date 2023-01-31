На Среднем Урале водителя МЧС представят к награде за спасение женщины

Водитель пожарной машины спас человека. Фото: МЧС России по Свердловской области

Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о том, чтобы представить водителя пожарно-спасательной части к награде за спасение человека. Во внерабочее время он вытащил женщину из горящего дома.

Как сообщает МЧС России по Свердловской области, Виталий Верзаков вышел из дома и заметил, что где-то недалеко разгорелся пожар. Он вызвал спасателей и сам пошел на место происшествия. Верзаков увидел, что горит жилой дом, в котором проживала пожилая женщина. Проход через входную дверь уже был отрезан огнем, а внутри было сильное задымление. Мужчина закрыл лицо шапкой и пробрался в дом через окно. На кухне он обнаружил хозяйку дома, которая уже задыхалась и потеряла сознание. Виталий Верзаков взял ее на руки, вытащил на улицу и передал медикам.

Фото: МЧС России по Свердловской области

Пожарная бригада в течение 4 минут локализовала пожар и и еще через 5 минут ликвидировала горение. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, ранее свердловские огнеборцы опубликовали видео спасения щенка из пожара.