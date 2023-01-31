Пошло «Движение»

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Сегодня в Свердловской области начинают работу 77 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Базой для первичек станут образовательные организации.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина. Свое название – «Движение первых» – организация получила по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря.

«Создание Российского движения детей и молодежи — это актуальная задача для нашей страны, и радостно, что оно динамично развивается в нашем регионе. Для детей это возможность раскрыть себя, свои таланты, определить пути собственного развития, стать успешными и, самое главное – получить поддержку в реализации своих проектов», – говорит заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк. – Особенность этого движения в том, что в эту систему включаются и средние профессиональные образовательные организации, и высшие учебные заведения, что дает вовлеченность студентов», – отмечает он.

Конкурс Редакция «Областной газеты» активно включилась в процесс популяризации у подрастающего поколения нового движения и других работающих в регионе подобных организаций. «ОГ» вошла в число организаторов всероссийского конкурса творческих работ «Автограф-2023» для начинающих журналистов. В его рамках издание учредило специальную номинацию «Движение первых» за лучшие публикации о деятельности детских, подростковых и молодежных организаций в муниципальных образованиях Свердловской области. Подробнее о конкурсе читайте здесь.

Необходимость в создании подобной организации назрела давно, считает Лариса Крапивина, руководитель детско-молодежной общественной организации «Каравелла», ставшей одним из учредителей «Движения первых». И важно, что инициаторами выступали сами дети.

— В современном варианте создания и развития «Движения первых» большая роль отводится самим детям. Поэтому мы говорим не только о воспитании как целенаправленном процессе, который организован взрослыми, но и о самовоспитании детей в коллективе, – подчеркивает она.

Педагогам при выстраивании работы в рамках «Движения первых» важно помнить, что все дети общие, и что они будут в одном движении, подчеркивает Лариса Крапивина. Сохраняя уникальность каждой личности, нужно научить ребят работать в команде.

Справка 20 апреля 2022 года школьница из Севастополя Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» выступила с инициативами создать российское движение детей и молодежи. Президент России Владимир Путин поддержал идею. 14 июля 2022 года был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», в котором отражены правовое положение, основные цели, принципы и структура движения. 20 июля 2022 года в МДЦ «Артек» прошло Учредительное собрание Российского движения детей и молодежи. В заседании приняли участие крупнейшие федеральные и региональные детские и молодежные общественные организации. 18–20 декабря 2022 года в Москве состоялся I Съезд Российского движения детей и молодежи, в ходе которого было утверждено официальное название нового движения – Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Делегаты от 89 региональных отделений движения утвердили миссию, ценности и 12 основных направлений деятельности. Одним из учредителей движения выступила Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла».