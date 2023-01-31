Кареты, рояли и шары

В номинации «Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия» победил вокзальный комплекс на станции Шувакиш - новая визитная карточка Екатеринбурга. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В понедельник в Екатеринбурге глава города Алексей ОРЛОВ наградил участников конкурса на лучшее новогоднее оформление уральской столицы. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – более 330. К украшению города впервые активно подключились небольшие учреждения – аптеки, кофейни, автосервисы и даже торговые киоски.

Творческое состязание проводилось в 30 номинациях, на него было подано 335 заявок – на четверть больше, чем год назад. Кроме популярных городских локаций – площади Труда, улицы Вайнера, Исторического сквера, ЦПКиО им. Маяковского, в новогодние наряды оделись фасады, витрины и входные группы театров, музеев, библиотек, школ и детских садов. Гостей ТЮЗа у входа встречал светодиодный олень с каретой, воспитанников детской художественной школы № 3 имени А.И. Корзухина – герои сказки «Алиса в стране чудес».

Мнение Алексей Орлов, глава Екатеринбурга: – Из года в год Екатеринбург восхищает своим убранством потому, что в его создание вкладывают душу сотрудники бюджетных учреждений. С радостью в этом участвуют предприятия, крупные и совсем небольшие. Они украшают свои здания, входные группы и общественные пространства. Все это способствует сохранению положительного имиджа нашего мегаполиса и, несомненно, его туристической привлекательности.

В этом году объекты туризма были впервые выделены в отдельную номинацию. Победителем в ней стал туристический проект Свердловской железной дороги – ретропоезд «Уральский экспресс».

Детский сад № 33 в Ботаническом микрорайоне четвертый год подряд признают самым нарядным дошкольным образовательным учреждением. Как призналась «ОГ» заведующая детским садом Ольга Лаврова, новогодним оформлением занимаются и сотрудники, и воспитанники вместе с родителями, причем идеи начинают обсуждать еще осенью.

– Каждый год у нас разная тематика. В прошлом году главной темой стали уральские сказы, в этом году – к 300-летию Екатеринбурга. На каждом из 12 прогулочных участков появились миниатюрные достопримечательности города – здание администрации, железнодорожный вокзал, зоопарк и другие, – рассказала Ольга Лаврова.

К созданию праздничной атмосферы все чаще подключаются предприятия и предприниматели. Так, у здания управления «Водоканала» установили новогодние сани, которые сразу же стали излюбленной фотозоной для жителей и гостей города. А у входа в одну из городских студий флористики разместили рояль с хвойной композицией под крышкой. Руководитель организации Любовь Проказова рассказала, что для нее участие в оформлении города – возможность подарить землякам новогоднее настроение.

По итогам конкурса «Новогодний Екатеринбург» победителями творческого состязания были признаны: в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения культуры» – МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры при учреждении культуры» – МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования в сфере культуры» – МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А. И. Корзухина»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного учреждения» – МАОУ СОШ № 165;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление дошкольного образовательного учреждения» – МАДОУ детский сад № 33;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования» – МБУ ДО Оздоровительного-образовательного центра;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление среднего специального и высшего учебного заведения» – ФГБОУ ВО «УГГУ»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры» – Благотворительный фонд святой Екатерины Площадь Труда;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия» – ОАО «РЖД». Вокзальный комплекс Шувакиш;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия» – ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление научного и научно-исследовательского института» – ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук» (ИХТТ УрО РАН);

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения здравоохранения» – ГАУЗ СО «СОКБ № 1»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление аптеки» – ООО «Городская центральная аптека»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление спортивного учреждения, организации предприятия» – МБУ спортивная школа «Юность»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики» – МБУ ДО «Центр дестко-юношеский «Созвездие» Детско-юношеский клуб «Радуга»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения социального обслуживания» – ГАУ СОН СО «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии» –Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства Креативный кластер «ДОМНА»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление финансовой организации» – ПАО «Сбербанк», ул. Бориса Ельцина, д. 3/2;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление строительной организации» – АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский». Офис продаж ЖК «Нагорный»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление витрины» – ИП Павлова Галина Васильевна. Кондитерская «Мария»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление управляющей организации, товарищества собственников жилья» – АО «Форум-Групп». ЖК «Форум Сити»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания населения» – ООО «Баден Баден» Термальный комплекс «Баден Баден Уктус»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление гостиниц» –ООО «Хотел Девелопмент Компани». Отель «Hyatt Regency Ekaterinburg»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление деловых центров и административно-офисных зданий» – МУП «Водоканал»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли» – ИП Проказова Л.А. Магазин «Theatre of flowers»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания» – ООО «Ресто Арсенал». Ресторан «Итальянцы»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление торгового центра» – ООО «ИНГКА Сентерс Рус Оперэйшн». СТЦ «Мега»;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия, оказывающего автосервисные услуги» – ООО «Стройтехкомплект». Тойота Центр Екатеринбург Север;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта» – ИП Воробьев А.Р. Нестационарный торговый объект - Сырная лавка;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление новогодней локации»:

Администрация Академического района города Екатеринбурга. Новогодняя локация;

Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга. Новогодняя локация;

Администрация Кировского района города Екатеринбурга. Новогодняя локация;

Администрация Ленинского района города Екатеринбурга. Новогодняя локация.

Кстати: Самым популярным новогодним пространством среди гостей уральской столицы оказался ледовый городок на площади 1905 года – за каникулы его посетили более 500 тысяч человек.