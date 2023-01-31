На защите интересов человека труда

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История профсоюзного движения на Урале берет свое начало с 1 февраля 1918 года, когда в Екатеринбурге прошел I Областной съезд профсоюзов. Это событие с 2010 года по указу губернатора официально стало «Знаменательной датой Свердловской области». Сегодня Федерация профсоюзов региона – самая мощная из всех общественных организаций УрФО и третья по численности в России – является активным участником процессов становления гражданского общества.

Профсоюзные организации стоят на защите прав человека труда на Урале уже больше века. Они успешно справляются со своей главной задачей – объединить и скоординировать действия по защите социально-трудовых и профессиональных прав работников самых разных сфер. В зоне их ответственности – труженики бюджетной сферы, предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связи, малого и среднего предпринимательства.

«С самого своего основания и до сегодняшних дней профсоюзы волнуют одни и те же актуальные и важные вопросы: как живет рабочий человек, справедливо ли оплачен его труд, безопасны ли условия труда и что нужно сделать еще, чтобы жилось трудящимся лучше? За свою 105-летнюю историю профсоюзы на Среднем Урале стали исключительно важным социальным институтом, который обеспечивает всестороннюю защиту интересов человека труда, активно участвует в развитии гражданского общества», – считает председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На сегодняшний день Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) объединяет 32 областных (территориальных) отраслевых профсоюза, 50 координационных советов в муниципальных образованиях, 230 районных (городских), 3 688 первичных профсоюзных организаций.

Свердловские профсоюзы одними из первых в России стали развивать систему социального партнерства. Уже в 1991 году было подписано соглашение Облсовпрофа с областным Советом народных депутатов. Сегодня действуют соглашения ФПСО с полномочным представителем Президента РФ в УрФО, правительством Свердловской области и региональным объединением работодателей, Законодательным Собранием Свердловской области, Гострудинспекцией в Свердловской области, прокуратурой региона, Общественной палатой Свердловской области и другими организациями.

Свердловские профсоюзы ведут активную международную деятельность. Подписаны соглашения о сотрудничестве с профсоюзами региона Гёнгидо (Южная Корея), провинции Ломбардия (Италия), Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана (Хорезмская область), Молдовы, Приднестровья. И эта работа продолжается.

Рабочие будни В преддверии праздника традиционную встречу с представителями областных профсоюзных организаций работников бюджетной сферы провел заместитель губернатора Павел Креков. Обсуждались вопросы улучшения качества жизни трудящихся. Все высказанные в ходе встречи предложения будут направлены в правительство для дальнейшей проработки и внедрения. «У нас есть практика совместного решения очень важных задач, связанных с обеспечением стабильного развития региона. Благодаря профсоюзам интересы и пожелания работников учитываются при выработке и принятии государственных решений, касающихся социально-трудовой сферы», – подчеркнул Павел Креков. 27 января 2023 года в Екатеринбурге прошла встреча председателей первичных профсоюзных организаций Свердловского областного электропрофсоюза с министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николаем Смирновым. Стороны обсудили необходимость подписания на областном уровне трехстороннего отраслевого соглашения между региональным минЖКХ, профсоюзами и предприятиями, занимающимися производством, передачей и распределением электрической и тепловой энергии, а также созданием электрических машин и электрооборудования. Накануне очередной годовщины образования профсоюзного движения на Урале «Областная газета» и Федерация профсоюзов Свердловской области подписали соглашение об информационном сотрудничестве. «Уверен, что актив профсоюзов может стать читательским активом «Областной газеты». Ведь это неравнодушные люди, которые хотят знать перспективы для себя и для своих коллег не только в работе, но и в таких вопросах, как развитие городов, медицина и здоровый образ жизни в широком смысле, образование для детей, социальные гарантии для пенсионеров, вообще – деятельность власти в интересах людей. Именно про это пишет наше издание», – отмечает гендиректор «ОГ» Антон Третьяков.