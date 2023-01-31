Студенты УрГЮУ смогут бесплатно посещать мультимедийный парк "Россия — Моя история"

Студенты УрГЮУ смогут посещать бесплатно все выставки и мероприятия в парке "Россия — Моя история" в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик и директор мультимедийного исторического парка "Россия — Моя история. Свердловская область" Наталья Порошина.

"В рамках соглашения студенты УрГЮУ смогут бесплатно посещать действующие выставки, новые экспозиции, диалоговые и дискуссионные площадки, а также другие мероприятия парка", — уточнила в беседе с журналистом "Областной газеты" Наталья Порошина.

Все расходы по посещению парка студентами на себя взял университет. Сегодня учащиеся и преподаватели ознакомились с экспозицией мультимедийного парка "Украина. На переломах эпох", которая открылась 12 января 2023 года. Выставка охватывает исторический период от Древнерусского государства до наших дней.

Напомним, на Среднем Урале посетить музеи, театры и концерты можно, воспользовавшись "Пушкинской картой", в Свердловской области с ней работают 390 учреждений культуры в 51 муниципалитете.