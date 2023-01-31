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31 января 2023, 19:45

Студенты УрГЮУ смогут бесплатно посещать мультимедийный парк "Россия — Моя история"

Мультимедийный парк

Студенты УрГЮУ смогут посещать бесплатно все выставки и мероприятия в парке "Россия — Моя история" в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик и директор мультимедийного исторического парка "Россия — Моя история. Свердловская область" Наталья Порошина. 

"В рамках соглашения студенты УрГЮУ смогут бесплатно посещать действующие выставки, новые экспозиции, диалоговые и дискуссионные площадки, а также другие мероприятия парка", — уточнила в беседе с журналистом "Областной газеты" Наталья Порошина. 

Все расходы по посещению парка студентами на себя взял университет. Сегодня учащиеся и преподаватели ознакомились с экспозицией мультимедийного парка "Украина. На переломах эпох", которая открылась 12 января 2023 года. Выставка охватывает исторический период от Древнерусского государства до наших дней.

Напомним, на Среднем Урале посетить музеи, театры и концерты можно, воспользовавшись "Пушкинской картой", в Свердловской области с ней работают 390 учреждений культуры в 51 муниципалитете. 

Областная газета Свердловской области

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