Генпрокурор доложил президенту России о возврате домой 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан

Владимир Путин провел рабочую встречу с генпрокурором РФ Игорем Красновым. Фото: пресс-служба Кремля

9 тысяч незаконно призванных во время частичной мобилизации граждан вернули домой. Об этом сегодня президенту Владимиру Путину сообщил в ходе рабочей встречи генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы", — сказал Игорь Краснов.

Он добавил, что частичная мобилизация помогла выявить существенные проблемы и пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Также генпрокурор отметил, что были проблемы, связанные с выплатами денежного довольствия. Однако их решили, и все средства доведены до получателей.

"Я Вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности", — подчеркнул Владимир Путин.

Также Игорь Краснов отметил, что решена большая часть вопросов с обеспечением военнослужащих обмундированием. Надзорное ведомство контролирует поставки мобилизованным зимней форменной экипировки.

Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал отсрочку для призывников, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.