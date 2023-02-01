В Екатеринбурге пройдет день памяти туристов группы Дятлова

2 февраля пройдет традиционный день памяти дятловцев. Фото: "Сообщество Кунцевича" в соцсети "ВКонтакте"

2 февраля в Екатеринбурге состоится сразу несколько мероприятий, посвященных памяти группы Дятлова. В программе — панихида, возложение цветов, вечер воспоминаний и конференция, сообщают организаторы.

В 12 часов на Михайловском кладбище Екатеринбурга пройдет православная панихида, которую ежегодно совершают священники из Храма Иннокентия Московского. Там же в 17 часов ждут всех желающих почтить память погибших туристов и возложить цветы к мемориалу.

Фото: "Сообщество Кунцевича" в соцсети "ВКонтакте"

Также в этот день пройдет традиционная конференция памяти туристов. Она начнется в 12 часов в общежитии физтеха УрФУ. По словам Петра Бартоломея, одного из организаторов конференции, ее можно будет посмотреть на видео.

В гостинице "Маринс Парк Отель" в зале на первом этаже состоится вечер воспоминаний. С 17 до 18 часов будет показан фильм про перевал. В 18 часов начнется вечер памяти с чаепитием и туристскими песнями. По словам организаторов, мероприятие продлится до 21 часа, присоединиться могут все желающие.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Екатеринбурге откроют виртуальный музей памяти группы Дятлова.