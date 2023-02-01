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1 февраля 2023, 10:37

Уральские политики возложили цветы к памятнику Борису Ельцину в Екатеринбурге

Возложение цветов

Церемония возложения цветов состоялась у Ельцин Центра. Фото: Полина Зиновьева

1 февраля 2023 года первому Президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. Почтить память в его день рождения пришли уральские политики.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику у Ельцин Центра участие приняли полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов, передает корреспондент "Областной газеты" с места событий.

К церемонии также присоединились уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители органов власти региона, общественники и волонтеры.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, завтра в Екатеринбурге пройдет день памяти туристов группы Дятлова. 

Областная газета Свердловской области

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