Уральские политики возложили цветы к памятнику Борису Ельцину в Екатеринбурге

Церемония возложения цветов состоялась у Ельцин Центра. Фото: Полина Зиновьева

1 февраля 2023 года первому Президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. Почтить память в его день рождения пришли уральские политики.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику у Ельцин Центра участие приняли полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов, передает корреспондент "Областной газеты" с места событий.

К церемонии также присоединились уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители органов власти региона, общественники и волонтеры.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

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