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Общество
1 февраля 2023, 13:41

ФСБ задержала трех подозреваемых в подготовке терактов на железных дорогах Свердловской области

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ФСБ задержала подозреваемых в теракте. Фото: Павел Ворожцов

Теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области готовились по заданию украинских радикалов за денежное вознаграждение.

В ходе обысков по месту проживания задержанных были изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов инфраструктуры Свердловской железной дороги, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. 

Видео: Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ", — сообщили в ведомстве.  

Виновным грозит наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Их личности не раскрываются.

Ранее сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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