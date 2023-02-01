ФСБ задержала трех подозреваемых в подготовке терактов на железных дорогах Свердловской области

ФСБ задержала подозреваемых в теракте. Фото: Павел Ворожцов

Теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области готовились по заданию украинских радикалов за денежное вознаграждение.

В ходе обысков по месту проживания задержанных были изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов инфраструктуры Свердловской железной дороги, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Видео: Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ", — сообщили в ведомстве.

Виновным грозит наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Их личности не раскрываются.

Ранее сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт в Екатеринбурге.