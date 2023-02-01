Для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге на один день сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

Лыжный марафон пройдет на 9 площадках. Фото: Владимир Мартьянов

Льгота на проезд в общественном транспорте для участников "Лыжни России" будет действовать в Екатеринбурге в день основного старта 11 февраля. Об этом стало известно на заседании оргкомитета соревнований, которая провела заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Декада лыжного спорта стартовала сегодня по всей Свердловской области, она завершится 11 февраля лыжной гонкой.

"Лыжня России" в этом году будет посвящена трехсотлетию Екатеринбурга. Будут подготовлены специальные дистанции для маленьких ребят, чтобы они могли почувствовать сопричастность празднику. Событие пройдет на 9 площадках, главная из которых развернется в Преображенском парке Академического района. Будем надеяться, что погода окажется к нам благосклонна и горожане смогут хорошо провести время", — отметила Екатерина Сибирцева.

На всех площадках в Екатеринбурге, кроме Преображенского парка, организуют прокат инвентаря, на каждой базе подготовят порядка 300 комплектов лыж, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как и в предыдущие годы участникам мероприятия вручат сувениры — шапочки с символикой "Лыжни России". Также на площадках спортсменов угостят горячим чаем и выпечкой, а у ДЮСШ № 2 и "Родонит" — солдатской кашей.

Как уже сообщалось ранее, на каждой площадке будет две дистанции. Одна составляет 1923 метра и посвящена столетию создания государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Другая — для юных спортсменов и имеет длину 300 метров, в честь юбилея уральской столицы.

Напомним, мероприятие пройдет 11 февраля 2023 года, в Екатеринбурге будут подготовлены 9 площадок:

Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);

ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а);

лыжная база "Локомотив" (улица Решетская, 63);

спортивная школа "Виктория" (улица, Отдыха, 111);

ДЮСШ № 2 "Межшкольный стадион" (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

лыжная база в ЦПКиО имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48);

ДЮСШ № 19 "Детский стадион" (улица Бакинских комиссаров, 13);

ДЮСШ "Родонит" (улица Прониной, 35).

Ранее, призер Олимпийских игр Иван Алыпов рассказал об особенностях "Лыжни России" в Екатеринбурге, ожидается, что ее посетят 8 тысяч человек.