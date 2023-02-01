На Среднем Урале ликвидировали 4,5 тысячи стихийных свалок

За несколько лет в регионе расчистили от мусорных свалок 300 гектаров. Фото: Алексей Кунилов

В рамках мусорной реформы в Свердловской области ликвидировали несанкционированные свалки площадью в 375 футбольных полей. Всего было расчищено 300 гектаров земли и уничтожено 4,5 тысячи свалок.

В областном минЖКХ проанализировали эффект, который регион получил от мусорной реформы, начавшейся в 2019 году. За несколько лет на Среднем Урале не только убрали стихийные свалки, в 2 раза больше стало площадок под контейнеры, на 35% увеличился парк мусоровозов, были запущены в работу 2 мусоросортировочных комплекса и запроектированы еще 7, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"За 4 года в Свердловской области было ликвидировано более 4,5 тысяч свалок, в том числе несанкционированных, и мест несанкционированного размещения отходов, что соответствует задачам нацпроекта "Экология", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее обозначал, что при реализации мусорной реформы в первую очередь в регионе необходимо перевести на организованный сбор ТКО максимальное число жителей, ликвидировать несанкционированные свалки, создать новые объекты по сбору, вывозу и утилизации мусора.

Так, в области было установлено 52 тысячи новых контейнеров, приобретено больше 11 тысяч баков для раздельного сбора мусора. Площадки для раздельного накопления ТКО в 54 свердловских муниципалитетах. Обновился парк мусоровозов, на маршрутах работают около тысячи машин. Это позволило организовать вывоз мусора там, где данная услуга до реформы не оказывалась.

"Мусорная реформа предполагает экологическое просвещение. Заметно, что о вопросах экологии, бережного отношения к окружающей среде стали говорить больше. Наши экологические проекты “Немузей мусора”, акции “Мусороежка”, занимают первые места во всероссийских экологических конкурсах. Разработан и внедрен в образовательных учреждениях Екатеринбурга региональный образовательный проект “Зеленый путь”, — отмечает Николай Смирнов.

С 2022 года в регионе началась установка первых экодомов, предназначенных для приема вторсырья. Также в Свердловской области планируют построить 10 мусоросортировочных комплексов общей мощностью не менее 1,4 миллиона тонн в год, а также объекты по утилизации, рассчитанных на переработку ТКО не менее 600 тысяч тонн в год.

В 2020 года в рамках мусорной реформы начал работу комплекс по сортировке мусора в Алапаевске, в 2022 — в Лесном. В прошлом году началось строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 55 тысяч тонн в год в Камышловском районе. Объект будет соответствовать всем природоохранным нормам, его экологичность подтверждена госэскпертизой.

Во втором квартале текущего года в Краснотурьинске будут сданы комплексы по сортировке мусора (мощность 129 тыс. тонн в год) и компостированию. Это позволит на 10% увеличить в регионе долю сортируемых отходов.

Сейчас в Свердловской области более 30 предприятий, организаций и предпринимателей занимаются переработкой вторсырья, превращая его в товар. В частности, из него изготавливают оборудование для детских и спортивных площадок, которое применяют на Среднем Урале и поставляют в другие регионы.

В рамках реформы отрасли обращения с отходами к 2030 объемы захоронения ТКО должны быть снижены в 2 раза. К этому моменту сортироваться должны все отходы, направляться на вторичную переработку — более трети от всего объема бытового мусора. Помочь в реализации реформы должна одна из составных частей национального проекта "Экология" — федеральный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами".

Напомним, ранее губернатор Свердловской области выделил муниципалитетам почти полмиллиарда на ремонт гидротехнических сооружений, ликвидацию полигона твердых бытовых отходов и обустройство колодцев.