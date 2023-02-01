«Гордимся прошлым, верим в будущее»

Олег Чемезов вручил губернаторские награды. Фото: Полина Зиновьева

Вчера во Дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга прошло торжественное мероприятие, посвященное 105-летию профсоюзного движения Свердловской области. Слова признательности и благодарности прозвучали от имени руководства Уральского федерального округа и региона, сотни профсоюзных активистов получили награды.

Атмосфера праздника и всеобщего единения, какая бывает в случаях профессиональной или партийной общности. Все рады друг другу: улыбки и объятия, награды государственные и ведомственные на лацканах пиджаков и платьях, дружеские беседы, когда понимаешь друг друга с полуслова.

В фойе развернута выставка архивных документов. Перед глазами 105 лет деятельности профсоюзов в листовках, воспоминаниях и фотофактах. Как часто звучит фраза: «Сегодня, в непростое время…» А когда оно было простым? История профсоюзного движения – яркий тому пример.

Дальше – билборды с символикой Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО). На их фоне по одному и компаниями фотографируются с удовольствием. Проходим в зал, он полон.

Интерьер и оформление зала уже сами по себе символизируют связь времен. Массивные хрустальные люстры под высоким потолком. На стенах символика советского периода. На большом экране проецируются кадры об истории профсоюзного движения. 1 февраля 1918 года, всего через три месяца после революции, – первый съезд объединенной организации. Начало начал, когда создавались традиции трудовых коллективов. Индустриализация, строительство заводов-гигантов. 22 июня 1941 года – в первый же день Великой Отечественной войны – прошли профсоюзные собрания, определившие пути работы в военные годы, когда свердловские предприятия ковали в тылу победу для фронта. Восстановление народного хозяйства. Времена «холодного» противостояния с Западом. Перестройка с конверсией, шоковой экономикой, приватизацией, массовыми закрытиями заводов и фабрик. Дальнейшее восстановление экономики региона и высокого уровня социальных гарантий для трудящихся. Роль ФПСО здесь трудно переоценить. Организация смогла наладить взаимодействие с органами государственной власти и бизнесом и заложить основы социального партнерства, обеспечить преемственность лучших традиций, заложенных за вековую историю.

«Сегодня мы гордимся прошлым, боремся за настоящее и верим в будущее!», – звучит со сцены. У микрофона – люди в форменной спецодежде предприятий и компаний разных сфер и отраслей. Звучит гимн профсоюзного движения. И зал встает, без указаний, но едино.

Время праздничных поздравлений. На трибуну поднимаются председатель ФПСО Андрей Ветлужских, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, вице-губернатор Олег Чемезов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Аркадий Чернецкий, другие официальные лица.

Вице-губернатор Олег Чемезов вручает награды губернатора, среди награжденных Андрей Ветлужских – знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Цветы, улыбки, слова благодарности. Сегодня их праздник, а завтра новые трудовые будни. 105 лет назад уральцы объединились, чтобы отстаивать свои законные права. В ХХI веке базовые требования и принципы остаются неизменными: защита, занятость, зарплата.

Звучит гимн профсоюзного движения. Фото: Полина Зиновьева