Роструд напомнил об отдыхе в феврале

В феврале будут дополнительные выходные 23 и 24 числа. Фото: telegram-канал Роструда

В феврале россиян ждут четырехдневные мини-каникулы.

Роструд напомнил, что в феврале помимо обычных выходных дней, россияне официально будут отдыхать с 23 по 26 число. В эти дни будет отмечаться День защитника Отечества. Всего в феврале — 10 выходных и 16 рабочих дней.

В марте длинных выходных не ожидается. Международный женский день выпал на середину недели — среду. В этот день у россиян будет перерыв на отдых.

Напомним, в этом году дополнительные выходные у россиян будут также в мае, июне и ноябре.