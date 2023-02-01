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1 февраля 2023, 18:16

Роструд напомнил об отдыхе в феврале

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В феврале будут дополнительные выходные 23 и 24 числа. Фото: telegram-канал Роструда

В феврале россиян ждут четырехдневные мини-каникулы.

Роструд напомнил, что в феврале помимо обычных выходных дней, россияне официально будут отдыхать с 23 по 26 число. В эти дни будет отмечаться День защитника Отечества. Всего в феврале — 10 выходных и 16 рабочих дней. 

В марте длинных выходных не ожидается. Международный женский день выпал на середину недели — среду. В этот день у россиян будет перерыв на отдых. 

Напомним, в этом году дополнительные выходные у россиян будут также в мае, июне и ноябре. 

Областная газета Свердловской области

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