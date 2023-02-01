Сталинград – символ мужества и героизма

Фото: Полина Зиновьева

Выставки, круглые столы, уроки памяти, показ документальных и художественных фильмов… 80-летие разгрома Красной армией фашистских войск в Сталинградской битве в Свердловской области встречают чередой памятных мероприятий. Одной из главных площадок станет, пожалуй, екатеринбургский исторический парк «Россия – Моя история» – сегодня здесь будет представлен уникальный выставочный проект «Сталинград – история Победы». Корреспондент «ОГ» Сергей РЫБАКОВ увидел экспозицию за день до открытия.

Памятный день традиционно начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. В ней примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, представители депутатского и дипломатического корпусов, общественных организаций, религиозных конфессий, администрации Екатеринбурга.

Напомним, в 2015 году на мемориале была установлена уникальная композиция «Вехи Великой войны», в которую вошли шесть бронзовых барельефов, символизирующих важнейшие символы и события. В их ряду, конечно же, есть и барельеф «Сталинградская битва».

Одним из главных в череде сегодняшних мероприятий станет презентация в уральской столице всероссийского выставочного проекта «Сталинград — история Победы», которая состоится в екатеринбургском историческом парке «Россия — Моя история». Корреспондент «ОГ» получил возможность посетить экспозицию накануне ее открытия. Впечатлениями пока не делимся – оставляем право на них будущим посетителям, пока же – только факты.

Выставка представляет своего рода хронологический рассказ о ключевых этапах сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом лейтенанта Павлова». С помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создатели экспозиции погружают посетителей в те далекие героические дни, создавая эффект сопричастности.

Все экспонаты уже на своих местах. Дополнительного интереса к экспозиции добавляет «свердловская» составляющая. А именно – выставка архивных документов «Свердловск — Сталинграду», подготовленная архивными учреждениями региона совместно с историческим парком «Россия — Моя история». По ним можно изучать ход эвакуации промышленных предприятий и гражданского населения из Сталинградской области на Урал, узнать о том, какую шефскую помощь оказывали свердловчане фронту, какое участие принимали в восстановлении Сталинграда. Здесь же можно увидеть портреты уральцев – участников Сталинградской битвы, награжденных медалью «За оборону Сталинграда» и ознакомиться с их воспоминаниями.

Одной из изюминок выставки стали фрагменты военной корреспонденции за 1942 год, изъятые из почтового трафика в пунктах военной цензуры. Эти редкие сведения, а также спецсообщения УНКВД по Свердловской области в свердловский обком ВКП(б) рассказывают о том, как уральцы реагировали на сообщения Совинформбюро о наступлении Красной армии на Сталинградском фронте. Выдержки из документов представлены специально для выставки Управлением ФСБ РФ по Свердловской области.

«Нет слов, чтобы выразить свою радость по поводу наступлений на Сталинградском и Центральном фронтах». «Я буду еще лучше работать, чтобы оказать больше помощи славным защитникам города Сталинграда». «Теперь ясно, что фашист больше не выдержит. Крышка ему».

Кроме того, в экспозиции представлены личные вещи бойцов из района сталинградских боев, найденные в ходе раскопок поисковиками отряда «Ровесник» Центра внешкольной работы «Спектр».

— В годы войны вся страна наблюдала за ходом боев под Сталинградом, слушая сводки по радио. И Урал не был исключением. А после освобождения города уральцы вместе со всей страной участвовали в восстановлении Сталинграда, направляя городу-герою всевозможную помощь – от детских вещей до арматуры и цемента. Сталинградская битва и сегодня является важнейшим знаковым событием в истории Российского государства, в истории всего человечества, в истории борьбы с нацизмом. И актуальность подобных выставочных проектов высока, ведь они помогают преодолеть попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, уничтожения исторической памяти о величайших подвигах наших прадедов, защитников Родины, — считает начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Кстати По инициативе Министерства культуры РФ 2 февраля в российских регионах пройдут бесплатные кинопоказы художественного фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Обязательно состоятся они и на Среднем Урале – во всех кинотеатрах, созданных благодаря национальному проекту «Культура». В Екатеринбурге фильм-эпопею Сергея Бондарчука можно будет посмотреть в большом зале Дома кино 2 февраля в 14.00. Вход свободный. Полый список площадок можно посмотреть на сайте Фильмофонда.