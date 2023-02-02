В Свердловской области с контейнерных площадок вывезли 4 500 новогодних елок

Для сбора новогодних елок предусмотрены специальные площадки. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

С 9 по 31 января спецтехника вывезла 4,5 тысячи живых елей с контейнерных площадок Восточного управленческого округа региона.

Также сбор елей был организован в Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамильском городском округе. В прошлом году деревьев на переработку было отправлено более 5 тысяч. Сейчас живых елей на контейнерных площадках стало меньше, но утилизировать их стали правильно, люди реже выбрасывают елки в баки для мусора,сообщает пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза".

Собранные деревья измельчают с помощью дробильной установки. Щепу в дальнейшем используют для отсыпки откосов на полигоне или в контрольно-дезинфицирующей установке для обработки колес мусоровозов.

Видео: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза".

В следующем году работа по сбору новогодних елок продолжится.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Свердловской области начали эксперимент по раздельному сбору мусора.