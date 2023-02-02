Евгений Куйвашев направил более 2,4 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог и мостов на Среднем Урале

В Ирбитском районе построят новый мост. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области выделил субсидии и межбюджетные трансферты муниципалитетам. Постановления о распределении средств в рамках госпрограммы по развитию транспортного комплекса приняты на заседании регионального кабинета министров.

Всего в виде иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения направят 1,9 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Средства из региональной казны получат 14 свердловских муниципалитетов: Артемовский, Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Волчанск, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Кушва, Реж, Серов, Сысерть.

Также 50 миллионов рублей выделено на строительство нового железобетонного моста через реку Ляга в Ирбитском муниципальном образовании. Вопрос о возведении новой конструкции поднимался во время прямой линии с Евгением Куйвашевым.

"Ежегодно мы закладываем в бюджет свыше 50 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию таких мостов. Нужно посмотреть, есть ли проектная документация на этот мост. <…> Если документы на реконструкцию есть, мы обязательно включим в работу", — ответил Евгений Куйвашев жителям района.

Ранее этот мост находился в предаварийном состоянии. Новый начнут строить уже весной, на работу потребуется около двух лет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В виде субсидий муниципалитетам на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог губернатор распределил еще почти 497 миллионов рублей. Из них 253,6 миллиона рублей направлено двум муниципалитетам: Артемовскому городскому округу выделили 70,6 миллиона рублей на реконструкцию автомобильной дороги по улице Энергетиков, Байкаловскому сельскому поселению — 183 миллиона рублей для реконструкции автомобильной дороги деревня Шаламы — деревня Соколова — деревня Сапегина.

На капитальные ремонты дорог направлено 243,4 миллиона рублей. Из них Ирбитское муниципальное образование получит 127,3 миллиона рублей на капремонт дороги в деревне Большая Кочевка. Михайловску выделено 116,1 миллиона рублей на капитальный ремонт улицы Кирова.

Глава региона уделяет большое внимание ремонтам дорог и развитию транспортной инфраструктуры.

"Мы понимаем, что транспортная доступность и развитие транспорта — это в целом серьезный драйвер для развития любых городов и любых агломераций", — отметил Евгений Куйвашев.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что губернатор направил на строительство дорог в Богдановиче и Заречном 85 миллионов рублей.