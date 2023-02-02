В России туроператорам отменили "ковидную" отсрочку за несостоявшиеся туры

Более 90% долгов перед туристами уже погашено. Фото: Полина Зиновьева

Минэкономразвития РФ не продлит на 2023 год туроператорам отсрочку по возврату средств клиентам за отмененныеиз-за пандемии туры. Она действовала больше 2,5 лет.

Как сообщают "Известия", более 90% долгов перед туристами за этот период уже было погашено. В декабре 2022 года долг операторов сократился до 1,5 млрд рублей, хотя в апреле составлял 40 млрд. Это стало одним из главных аргументов для принятия решения.

В Минэкономразвития подчеркнули, что сейчас ищут альтернативные решения, которые могли бы защитить туристов и сохранить устойчивость отрасли. В ведомстве заявили, что ждут предложений от туроператоров по вариантам покрытия оставшихся задолженностей.

Напомним, ранее кабмин продлевал действие постановления об отсрочке для туроператоров до конца 2022 года.