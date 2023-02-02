Свердловские экскурсоводы проходят аттестацию перед началом летнего сезона

Уральские экскурсоводы не смогут работать без аттестации. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области проходит первый в 2023 году квалификационный экзамен для экскурсоводов и гидов-переводчиков. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, количество желающих пройти аттестацию растет.

"Летом у нас проходит большое количество событий. Самое главное — это выставка ИННОПРОМ, во время которой нет ни одного свободного экскурсовода. И, конечно, все, кто будет работать на мероприятиях в этом году, должны быть аттестованы. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения частоты проведения аттестаций — примерно, каждые два месяца. Планируем до июля аттестовать порядка 200 человек", — рассказала Эльмира Туканова.

В ближайшее время квалификационный экзамен пройдут 19 экскурсоводов, в том числе 3 гида-переводчика. Вопросы будут касаться нормативной базы, а также истории Урала, сообщает департамент информационной политики региона.

Чтобы помочь подготовиться к экзамену, областной фонд поддержки предпринимательства и Центр развития туризма Свердловской области совместно с Уральским федеральным университетом организовали бесплатные курсы для экскурсоводов — обучение прошли более 150 человек. Те, кто успешно сдаст экзамен, получат соответствующий документ и идентификационную карточку с указанием регионов, на территории которых они могут работать.

Напомним, благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" путешествия по России становятся более удобными, безопасными и интересными. Для повышения качества услуг в отрасли с 1 июля 2023 года работать экскурсоводы и гиды-переводчики вправе только после прохождения аттестации.

Ранее "Областная газета рассказывала о первых получивших аттестат экскурсоводах в Свердловской области.