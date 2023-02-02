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Общество
2 февраля 2023, 16:57

Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

  Марина Сапожникова
Паспорт

Биометрические паспорта нового образца временно не оформляют. Фото: Павел Ворожцов

Гознак объясняет ситуацию большим количеством заявок и ростом потребности в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта.

На портале Госуслуг сообщается, что с 2 февраля временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, которые действуют 10 лет.

"Если гражданин подал заявление на загранпаспорт нового образца, то ему следует дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. Если заявление было оформлено через МФЦ, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта", — говорится в сообщении на портале Госуслуг.

В настоящее время производитель микросхем АО "Микрон" занимается перенастройкой оборудования и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу, сообщили РБК в организации.

В пресс-службе "Гознака" добавили, что после завершения перенастройки "ритмичность производства и персонализации загранпаспортов" будет восстановлена в течение месяца.

Ранее сообщалось о том, что в свердловских городах установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов. 

Областная газета Свердловской области

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