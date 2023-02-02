Вывозят, ликвидируют. Как будто его и не было

Сетчатые контейнеры для сбора пластика сегодня пользуются наибольшей популярностью у свердловчан. Фото: Галина Соловьева.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ распорядился выделить 20 млн рублей на обустройство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) Ивделю, Туринску, Кировграду, Новоуральску, Карпинску, Нижней Салде, Красноуфимску, Сысерти и Белоярскому району. Средства выделяются в рамках реализации нацпроекта «Экология». За четыре года экологической реформы свердловским муниципалитетам на оборудование мест накопления ТКО из бюджетов всех уровней направлено уже более миллиарда рублей. Что уже было сделано и ещё планируется в рамках реформы, выяснила «ОГ».

Контейнерных площадок стало в два раза больше

В 2019 году, на начало реформы, в Свердловской области действовало 15 930 контейнерных площадок. Сегодня их насчитывается 36 375. Увеличилось и количество контейнеров – с 47 892 до 84 166 штук.

– Средства на создание контейнерных площадок выделялись из местного и областного бюджетов. Закупка контейнеров производилась за счет бюджетов всех уровней, включая федеральный, а также региональных операторов и юридических лиц. Сейчас площадки оборудованы абсолютно во всех муниципальных образованиях региона, – рассказал «ОГ» заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

В 2023 году планируется обустроить еще 1 500 контейнерных площадок и установить 500 контейнеров (на них и выделены областные средства – «ОГ»). Кстати, к контейнерам недавно приравняли сетки для сбора пластиковой тары. Перфорированные стенки сеток дают хороший обзор содержимого, и жителям без дополнительных указателей понятно, что нужно в них выбрасывать, отмечают в МинЖКХ. Сетки будут закупаться в том числе за счет средств бюджета. Процесс уже идет. 44 сетки для сбора пластика уже доставлены в Шалинский район. Около 100 сетчатых контейнеров в ближайшее время получит Белоярский район.

Идет дуальный эксперимент

В ряде свердловских муниципалитетов внедрен так называемый дуальный сбор мусора, который предполагает разделение отходов на два вида – перерабатываемые и все остальные. Для этого установлены контейнеры двух типов: для вторичного, то есть годного к переработке сырья (стекла, пластика, макулатуры, пленки, картона) и отходов, которые нельзя переработать (остатки пищи, смешанная упаковка, использованные средства гигиены) – их вывозят на полигон. Контейнеры окрашены в разные цвета и промаркированы специальными наклейками. Как пояснили в областном МинЖКХ, такой подход способствует тому, что население уже на этапе выбрасывания мусора учится его сортировать. А чем больше отходов сразу пойдет на сортировку, тем меньше их будет попадать на полигоны, что позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.

В эксперименте участвуют Алапаевск и Алапаевский район, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Лесной, Ревда, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть и Первоуральск. Первые результаты уже показывают рост количества отходов, которые идут не «в землю», а на переработку, отмечают в МинЖКХ. И это как раз отвечает требованиям реализуемой экологической реформы.

– Контейнеры под органику и вторсырье у нас поставили еще в 2020 году, – рассказывает жительница Первоуральска, продавец Марина Перова. – Поначалу было непривычно, мы удивлялись – да зачем нам это надо?! Но постепенно приучили себя и сортируем отходы уже «на автомате». И счета за вывоз отходов стали приходить с меньшими суммами – на 10 процентов минимум. Как объяснили в управляющей компании, это произошло потому, что сократились объемы мусора, который вывозится на полигон для захоронения.

– Около нашего дома стоят баки для разных видов отходов. Мы стараемся использовать их по назначению. Два года назад договорились на общем собрании, что попробуем сортировать мусор – так и делаем до сих пор. А вот в соседнем дворе, я заметил, некоторые жильцы кидают все в кучу, хотя баки специальные имеются. Ленятся люди, а зря. Почти все должно перерабатываться, это же вопрос чистоты нашей с вами окружающей среды, – говорит житель Каменска-Уральского, инженер Виктор Макаров.

В ближайшее время географию муниципалитетов, участвующих в эксперименте, планируется расширить.

Жители округов согласны: нововведение себя оправдывает.

Парк спецтехники обновляется

Все региональные операторы по обращению с ТКО, действующие в регионе, за свой счет приобретают новый транспорт для сбора и вывоза коммунальных отходов на полигоны. Так, компания ТБО «Экосервис» (регоператор в западной зоне области) недавно вывела на маршруты специализированную машину для дезинфекции мусорных контейнеров. Ее стоимость – 16 млн рублей. С одной заправки водой автомобиль способен обработать 50 контейнеров, время очистки бака – семь минут. Спецтехника работает на территории Первоуральска, где установлено более 100 контейнеров. В ближайшее время она начнет обслуживать и Новоуральский городской округ.

Компания «Рифей» (регоператор в северной зоне) за четыре года реформы в два раза увеличила число спецтехники, ежедневно выходящей на линию. Сегодня в ее автопарке насчитывается 130 машин, это мусоровозы с задней загрузкой, самосвалы, уплотнители полигонов – высокотехнологичные катки для прессования отходов. Практически все автомобили укомплектованы средствами фотофиксации и оповещения. Кроме того, регоператор построил на полигонах Ивделя, Серова, Нижней Туры и Краснотурьинска пункты весового контроля с возможностью удаленного мониторинга. Через эти пункты идет учет поступающих отходов.

Самым большим автопарком – более 300 единиц техники – сегодня располагает предприятие «Спецавтобаза» (регоператор в восточной зоне области и Екатеринбурге). В ее распоряжении – современные мусоровозы со специальным захватом баков, самосвалы для крупногабарита, бункеровозы и ломовозы. Только в конце прошлого года автопарк пополнился на 26 машин, все они – российского и белорусского производства, что исключает сложности с приобретением запчастей для них.

– Практически все муниципалитеты, обслуживаемые «Спецавтобазой», ушли с помешкового сбора отходов на контейнерный, поэтому для вывоза мусора оттуда требуется современная техника. Для нас это принципиальный вопрос, – отметил исполнительный директор предприятия Дмитрий Осокин.

Как отмечают регоператоры, новые машины имеют большую вместимость и расходуют меньше топлива, что позволяет быстрее загружать отходы и двигаться по маршруту следования и, соответственно, более качественно оказывать услугу по вывозу ТКО.

Регоператоры стараются наводить порядок на контейнерных площадках после вывоза мусора. Фото: Павел Ворожцов

Регоператоры проводят экологические акции – даже для самых маленьких. Фото: Редакция газеты «Сысертские вести».

В муниципалитетах появились экодома

Экодом – современный пункт приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов: текстиль, полиэтиленовые пакеты, пластик разных цветов, макулатуру, картон, пленку, металлические и алюминиевые банки. Здесь же эксперты будут обучать свердловчан правильной сортировке мусора, в том числе проводить разные экологические акции и мастер-классы.

Появление экодомов анонсировал в прошлом году в своем телеграм-канале губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня первый экодом уже установлен и начал работать в Нижнем Тагиле у парка «Народный». Скоро появится еще один экодом – у гипермаркета «Лента» в Гальяно-Горбуновском жилом массиве.

Экодома также поставят в Краснотурьинске и Сысерти. Власти Краснотурьинска сейчас выбирают место, а в Сысерти площадки уже определены – на территории креативного кластера «Лето на заводе» и в селе Никольском.

– Экологическая ответственность – одна из составляющих современного образа жизни. Важно не только установить экодома, но и сделать шаг по созданию на территории муниципалитета экономики замкнутого цикла, то есть максимум отходов отправлять на переработку. Мы бы не хотели в экологических вопросах отставать от своей креативности и инвестиционной привлекательности, – сказал глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Фото: Фото

Свалок становится меньше

За четыре года реформы в свердловских муниципалитетах ликвидировано в общей сложности 4 836 несанкционированных навалов мусора. Благодаря этому удалось высвободить из-под отходов земли площадью 300 гектаров – это равно площади 375 футбольных полей. Уборкой занимались местные власти и регоператоры по обращению с ТКО.

Масштабы ликвидированных мусорных куч действительно поражают. К примеру, в селе Петрокаменском (Горноуральский ГО) два года назад убрали свалку площадью 1,4 гектара, отходы на ней копились более пяти лет. В очистке пришлось задействовать спецтехнику – бульдозеры, самосвалы, тонары. Было вывезено и утилизировано свыше семи тысяч кубометров мусора.

А под Арамилем три недели назад ликвидировали свалку площадью пять гектаров, где складировались 300 тысяч кубометров отходов разных видов и классов опасности. Рекультивация проходила в несколько этапов: территорию очистили от растительности, затем сформировали тело полигона, покрыли его плодородным слоем почвы и засеяли травой.

– Учитывая негативное воздействие объекта на окружающую городскую среду, восстановление нарушенных земель удалось ускорить и провести менее чем за год, вместо запланированных двух лет, – отметил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

В ближайшее время будут убраны несанкционированные свалки в Североуральске, Михайловске и других округах. В Екатеринбурге до конца года планируется рекультивировать земли на полигоне ТКО «Широкореченский». Эта площадка эксплуатировалась более полувека, с 1960 по 2015 год, объем отходов здесь превысил 6 млн кубометров. В результате рекультивации будет восстановлено 23 гектара земли.

Построены мусоросортировочные комплексы

Первый комплекс мощностью 129 тысяч тонн отходов в год возведен в Краснотурьинске. Объект будет принимать отходы со всего Северного управленческого округа. На предприятии планируется выделять для дальнейшей переработки 14 видов сырья (стекло, пластик, бумага, черные/цветные металлы и пр.), сортируя за один час до 20 тонн отходов. Стоимость проекта – 1,2 млрд рублей.

– Готовность к вводу в эксплуатацию данного комплекса составляет 95 процентов, в первом полугодии 2023 года он заработает, – сообщил Федор Потапов, исполнительный директор регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей».

Еще один комплекс – мощностью 185 тысяч тонн отходов в год – строится в Нижнем Тагиле. Он будет обслуживать не только город, но и соседние Невьянский и Горноуральский округа. Объект возводит АО «Облкоммунэнерго» по концессионному соглашению с нижнетагильской администрацией, его стоимость – 3,3 млрд рублей. Полностью завершить строительные работы планируется к концу 2023 года, ввод в эксплуатацию объекта намечен на первый квартал 2024-го.

В ближайшее время мусоросортировочные комплексы появятся в Камышловском районе, Первоуральске, Красноуфимске и Екатеринбурге. Всего к 2030 году в Свердловской области будут работать 10 современных комплексов с общей мощностью переработки мусора 1,4 млн тонн в год. Объем инвестиций в коммунальные объекты составит 27 млрд рублей.

Из отходов извлекают пользу

По оценкам областного МинЖКХ, в Свердловской области возможно перерабатывать более 60 тысяч тонн вторичного сырья ежегодно. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот позволит сократить количество захораниваемого мусора, таким образом сфера обращения с ТКО перейдет на экономику замкнутого цикла.

Интерес к переработке отходов у свердловских переработчиков есть. К примеру, в Нижнем Тагиле компания «Центр геосбережения» принимает от жителей автомобильные покрышки и делает из них резиновую крошку для покрытия стадионов и детских спортивных площадок. В Реже компания «Экология» перерабатывает пластиковую тару, превращая ее во вторичные гранулы – из них изготавливаются различные контейнеры, телекоммуникационные кабели и даже уличная мебель. В Екатеринбурге компания «Уралвторма» из макулатуры производит туалетную бумагу и бумажные полотенца, а компания «Этиламин-ЕК» превращает нефтеотходы в печное топливо, трансформаторное масло, технический ацетон. Интересный опыт у Сысерти: здесь делают контейнерные площадки из собранного жителями пластика. Три таких площадки, включая дорожную плитку, столбы ограждения и собственно контейнеры, уже оборудованы в черте города, в ближайшее время их появится еще четыре.

В 2020 году при поддержке областного правительства был создан Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО, который призван объединить представителей бизнеса, заинтересованных в переработке отходов. Сегодня в него уже вошли 18 компаний, которые системно перерабатывают разные виды отходов. По словам председателя правления Союза Сергея Литвиненко, количество таких компаний в ближайшее время будет однозначно расти.

Платим исправно

Услуга по обращению с ТКО входит в число коммунальных и является обязательной для оплаты потребителями (п. 56.2 Постановления Правительства РФ №354). Начисление производится в соответствии с тарифами и нормативами, которые регоператорам утверждает Региональная энергетическая комиссия. В случае неоплаты начисляются пени. Регоператоры вправе подать в суд на должника. Если долг превышает две тысячи рублей, по решению суда гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ, либо изъять имущество в счет погашения задолженности. Как сообщили «ОГ» в областном МинЖКХ, собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО в Свердловской области сейчас составляет 95 процентов.

История С 2019 года в России в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» началась экологическая реформа по обращению с ТКО. Она призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы были определены паспортом нацпроекта «Экология». В Свердловской области для реализации мероприятий реформы разработан региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» с дорожной картой. Он предусматривает обустройство контейнерных площадок, проектирование современных мусоросортировочных комплексов и перераспределение потоков отходов в соответствии с их местоположением.

Владимир Путин, Президент РФ: – Нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл. И добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все распределялось по соответствующим сегментам бытовых отходов и перерабатывалось.

Лес не для мусора Людей, которые захотят выбросить мусор в лесу, будут штрафовать. В статью 8.2 КоАП РФ внесены поправки, согласно которым нарушителей будут вычислять с помощью фотоловушек, отслеживающих факты незаконной вырубки деревьев. Если человек выбросит мусор из легкового автомобиля, то он заплатит до 15 тысяч рублей, а если же из грузовика – до 50 тысяч. Для юрлиц наказание за эти нарушения составит до 50 тысяч рублей и до 120 тысяч рублей соответственно. В случае повторного нарушения штраф будет удвоен, а у должностных лиц или компаний могут и вовсе конфисковать автомобиль. Иллюстрация: Максим СМАГИН

И такое бывает В этом году в поселках городского округа Верхняя Пышма установят закрытые модульные контейнеры с дверцами, внешне напоминающие шкафы. Как пояснили в мэрии, в такие баки не смогут залезть животные и люди без определенного места жительства, и мусор не будет разноситься ветром;

В прошлом году в Екатеринбурге на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский» сотрудники нашли в пакете с отходами живую черепаху. Она чудом не уехала под мусорный пресс. Черепашку приютил у себя дома один из работников комплекса. А в Серове на контейнерной площадке был обнаружен загадочный кейс на колесах. Оказалось, это коляска-трансформер советских времен с надписью «Мотылек», причем абсолютно исправная;

Летом прошлого года в Нижнем Тагиле загорелись контейнеры сразу на 14 площадках. 23 евробака полностью сгорели, их срочно пришлось менять. Пожарные пришли к выводу, что имел место умышленный поджог, а сильная жара только усугубила ситуацию.