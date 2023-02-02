В Екатеринбурге состоялся памятный митинг в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу "Сталинградская битва" и к Вечному огню. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Широкореченском мемориале в Екатеринбурге 2 февраля прошла торжественно-траурная церемония в честь 80-летия разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники мероприятия возложили цветы к барельефу "Сталинградская битва" и к Вечному огню.

На церемонии собрались около 200 человек. Среди них — вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, заместители губернатора Валерий Чайников, Василий Козлов, Сергей Швиндт и Алексей Кузнецов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты Заксобрания, представители ветеранских и добровольческих организаций, школьники, юнармейцы, студенты вузов и колледжей.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, за Сталинград сражались сотни уральцев. Только в 1942 году военные комиссариаты призвали более 247 тысяч свердловчан. Бойцов отправляли как в уже действующие части, так и создаваемые Уральским военным округом. Весомый вклад в победу в Сталинградской битве внесли части и соединения, созданные в Свердловске, Артях и Красноуфимске.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, 27 января на Широкореченском мемориале проходила торжественно-траурная церемония, посвященная 79-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.