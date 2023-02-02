Молодым свердловским полицейским рассказали о победе в Сталинградской битве

Познавательное мероприятие провели для стажеров региональной Госавтоинспекции. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В день 80-летия победы в Сталинградской битве в музейном комплексе ГУ МВД России по Свердловской области прошла историческая лекция, посвященная подвигу советских солдат. Познавательное мероприятие провели для стажеров региональной Госавтоинспекции.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, молодым полицейским показали фильм о мужестве и героизме советских воинов, которым удалось выиграть одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. О значимости этой победы участникам встречи рассказали замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Ремезков, его заместитель Ольга Никитина, ветеран гарнизона Сергей Зверев и руководитель культурного центра Светлана Фетюкова.

"Будущим инспекторам ДПС разъяснили параллели того времени и современной действительности на территории СВО, где тысячи российских солдат и офицеров в настоящее время не менее мужественно защищают рубежи нашего отечества. Завершилось мероприятие небольшим концертом художественной самодеятельности. Для гостей музея были исполнены под гитару такие знаменитые композиции, как "Родина" и "Он не вернулся из боя", — отметил Валерий Горелых.

Видео: предоставлено Валерием Горелых.

Отметим, сегодня на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония в честь 80-летия разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники мероприятия возложили цветы к барельефу "Сталинградская битва" и к Вечному огню.