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Общество
3 февраля 2023, 10:22

Единое пособие назначено родителям почти 55 тысяч детей на Среднем Урале

Дети

Заявления на единое пособие родители могут подать через портал Госуслуг. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области отделением Социального фонда России (СФР) перечислено единое пособие семьям на сумму более чем в 477,9 млн рублей. С момента вступления в силу закона о едином пособии выплата назначена родителям почти 55 тысяч детей и 1,3 тысячам беременных женщин.

Для получения единого пособия родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуг. В нем можно указать всех детей до 17 лет, оформив выплату сразу на каждого ребенка, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Свердловской области. 

В единое пособие включены сразу несколько мер социальной поддержки, которые положены нуждающимся семьям. Это ежемесячные выплаты беременным женщинам, на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. 

В СФР сообщают, что с введением единого пособия расширились возможности использования материнского капитала. Семьи могут оформить из суммы маткапитала ежемесячную выплату на первого ребенка и других детей. До 2023 года эта мера действовала в отношении только второго ребенка. 

Напомним, с 1 февраля материнский капитал в России проиндексирован на 11,9%. 

Областная газета Свердловской области

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