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Общество
3 февраля 2023, 12:35

В Екатеринбургском цирке демонтируют центральный вход и зрительный зал

  Марина Сапожникова
Арена

В цирке началась реконструкция здания. Фото: telegram-канал ArenaDoc

Реконструкция проходит в рамках национального проекта "Культура", из федерального бюджета на это выделено порядка 2,5 млрд рублей. По прогнозам, капитальный ремонт цирка продлится до 2025 года.

Как сообщает telegram-канал, освещающий деятельность российских цирков, ArenaDoc, сейчас в зале убирают кресла, начинаются работы в фойе второго этажа. Также проводятся работы по демонтажу центрального входа.

Напомним, в планах строителей поменять практически все системы здания — от фундамента до крыши. В частности, будет заменено все инженерное оборудование, снесут и заново построят часть здания, в которой будут размещаться животные.

Фото: telegram-канал ArenaDoc
Фото: telegram-канал ArenaDoc

Ранее "Областная газета" рассказывала о проекте реконструкции, который представил Екатеринбургский цирк.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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