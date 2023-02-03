В Екатеринбургском цирке демонтируют центральный вход и зрительный зал

В цирке началась реконструкция здания. Фото: telegram-канал ArenaDoc

Реконструкция проходит в рамках национального проекта "Культура", из федерального бюджета на это выделено порядка 2,5 млрд рублей. По прогнозам, капитальный ремонт цирка продлится до 2025 года.

Как сообщает telegram-канал, освещающий деятельность российских цирков, ArenaDoc, сейчас в зале убирают кресла, начинаются работы в фойе второго этажа. Также проводятся работы по демонтажу центрального входа.

Напомним, в планах строителей поменять практически все системы здания — от фундамента до крыши. В частности, будет заменено все инженерное оборудование, снесут и заново построят часть здания, в которой будут размещаться животные.

Фото: telegram-канал ArenaDoc

Фото: telegram-канал ArenaDoc

Ранее "Областная газета" рассказывала о проекте реконструкции, который представил Екатеринбургский цирк.