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3 февраля 2023, 12:54

Правительство Свердловской области и промышленники договорились о совместном решении задач по охране экологии

Фабрика окускования

На предприятии предусмотрели средства на установку системы автоматического контроля выбросов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Правительство Свердловской области и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК) заключили соглашение, подразумевающее совместное решение экологических задач и взаимодействие в области охраны окружающей среды. 

Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. В соответствии с соглашением комбинат до 2030 года направит 1,2 млрд рублей на мероприятия, ориентированные на снижение негативной нагрузки на окружающую среду. Около 10 млн рублей предприятие предусмотрело на реабилитацию здоровья жителей Качканара, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

"Соглашения в сфере охраны окружающей среды включают обязательные среднесрочные и долгосрочные природоохранные мероприятия. Благодаря заключению подобных документов за 2 года предприятия Свердловской области направили более 12 миллиардов рублей на экологические проекты. Эта комплексная работа дает ощутимые результаты. Мы фиксируем сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение объема использования водных ресурсов и сброса загрязненных сточных вод в реки и озера региона, а также отмечаем тенденцию к снижению объема образования отходов производства и потребления", — сказал Алексей Шмыков.

До 2030 года на Качканарском ГОКе планируют установить систему автоматического контроля выбросов, она появится на фабрике окускования. Также на предприятии будет проведено техническое перевооружение наружных электрофильтров. На обогатительной фабрике продолжают реализовать проект по сбору и возврату фильтрационных вод в техпроцесс. В карьерах работает система пылеподавления. 

Напомним, в Свердловской области в рамках мусорной реформы ликвидировали 4,5 тысячи несанкционированных свалок. 

Областная газета Свердловской области

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