Критерием оценки работы глав свердловских муниципалитетов станут темпы социальной газификации

Работу глав свердловских муниципалитетов оценят по подключению домов к газу. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков провел заседание штаба по газификации с главами свердловских муниципалитетов, напомнив о поручениях губернатора Евгения Куйвашева. Руководителям территорий необходимо обеспечить высокий процент подключений к уже построенным газовым сетям и оказывать всестороннюю персональную поддержку жителям.

Как сообщил Алексей Шмыков, для каждого главы будут установлены персональные показатели эффективности работы в зависимости от процента подключения домов к газовым сетям.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев дал поручение расширить список льготников и рассмотреть возможность увеличения размера компенсации при подключении до 250 тысяч рублей. Также главам муниципалитетов было поручено разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома.

"Важно не просто довести газ до границ участка, но в каждом случае точно понимать, как и на какие средства люди смогут установить у себя все необходимое оборудование для присоединения к газу. У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно", — заявлял Евгений Куйвашев.

Алексей Шмыков напомнил, что на территории муниципалитетов нужно создать комиссии, которые должны провести подворовые обходы и определить поадресно количество граждан, попадающих под действие льгот. Также с жителями важно вести персональную разъяснительную работу о мерах и способах получения соцподдержки, помогать им в оформлении документов и оказывать помощь до момента подключения газа.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в регионе есть муниципалитеты, где к построенным еще в 2018 году газовым сетям подключено всего 4 % домов, но есть и те, которые подключены почти полностью. Например, в Краснотурьинске из 1,5 тысяч еще не газифицированных домов заявки на подключение подали уже 897 домовладений.

"Уважаемые главы, если вы хотите, чтобы на территории ваших муниципалитетов шло строительство межпоселковых газопроводов, обеспечьте высокий процент подключений жителей к уже построенным газовым сетям!" — заявил Николай Смирнов.

Напомним, программа по социальной газификации, объявленная Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное проведение газовой трубы к участку заявителя. В Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. 71 тысяча домовладений должна быть обеспечена газом уже до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области начала работать "газовая ипотека".